احتمال حضور سرمربی سابق پرسپولیس در کادر فنی تیم ملی فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال زنان ایران آماده حضور در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ در استرالیا است. رقابت‌هایی که با حضور ۱۲ تیم برتر قاره برگزار می‌شود و فرصت صعود به جام جهانی ۲۰۲۷ برزیل را برای تیم‌های آسیایی فراهم می‌کند.

تیم ملی فوتبال زنان ایران که برای دومین‌بار در تاریخ موفق به کسب سهمیه جام ملت‌های آسیا شده و این روزها خود را برای حضور در این رقابت‌ها آماده می‌کند ولی با این حال ترکیب فعلی کادر فنی تیم همچنان با کمبودهایی مواجه است.

با وجود درخواست‌های مکرر مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی برای جذب یک مربی یا مدیر فنی خارجی به منظور تقویت کادر فنی فدراسیون فوتبال اعلام کرده به دلیل محدودیت زمانی امکان استفاده از دستیار خارجی وجود ندارد.

با این حال جعفری همچنان در پی معرفی چند گزینه برای تقویت کادر فنی است و گفته می‌شود شادی رضایی سرمربی سابق پرسپولیس هم یکی از این گزینه‌هاست. علاوه بر او چند گزینه دیگر نیز مطرح شده‌اند و باید منتظر ماند و دید آیا تیم ملی با کادر فنی کامل راهی جام ملت‌ها خواهد شد یا خیر.

پیش‌تر پروانه کران خسروی سرمربی سابق تیم فوتبال فرا ایساتیس فارس به عنوان مربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان انتخاب شد تا دستیار مرضیه جعفری شود.

تیم ملی فوتبال زنان ایران در بیست‌ویکمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا در گروه «A» رقابت‌ها باید با تیم‌های ملی زنان استرالیا، فیلیپین و کره‌جنوبی رقابت کنند.

اولین بازی ملی‌پوشان ایران در این رقابت‌ها یازدهم اسفندماه مقابل کره‌جنوبی است.

برنامه تیم ملی زنان ایران در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

یازدهم اسفندماه ۱۴۰۴

*زنان کره‌جنوبی - زنان ایران

چهاردهم اسفندماه ۱۴۰۴

*زنان ایران - زنان استرالیا

هفدهم اسفندماه ۱۴۰۴

*زنان ایران - زنان فیلیپین