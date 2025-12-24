عصبانیت سرمربی پرسپولیس به خاطر یک بازیکن/ بررسی ویژه دلیل یک مصدومیت

به گزارش خبرنگار مهر، مصدومیت دوباره ماکو باکیچ از ناحیه همسترینگ بار دیگر او را جزو غایبان تیم فوتبال پرسپولیس در رقابت‌های لیگ برتر قرار داد تا کادرفنی سرخپوشان قید او را برای بازی با مس رفسنجان در هفته پانزدهم لیگ برتر بزند.

همین موضوع ناراحتی اوسمار را به همراه داشت تا خواستار بررسی دلایل مصدومیت او شود. همچنین باشگاه پرسپولیس نیز که برای این هافبک مونته‌نگرویی مبلغ قابل توجهی را در ابتدای فصل تخصیص داده است منتظر دریافت پرونده پزشکی است تا روند بهبود آسیب دیدگی و سپس دوران مصدومیتش را بررسی کند.

باشگاه پرسپولیس که بازیکنان گران قیمتی را در ابتدای فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به خدمت گرفته است به هیچ وجه نمی‌خواهد بازیکنان خود به خصوص خارجی‌ها را که با توجه به بودجه ارزی اندکی که دارد همواره مصدوم ببیند. از این رو قصد دارد ماجرای آسیب دیدگی مجدد باکیچ را به طور ویژه پیگیری کرده و با مقصر این موضوع برخورد شدید داشته باشد.