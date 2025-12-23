  1. ورزش
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۵

باورنکردنی از اردوی پرسپولیس؛

هافبک خارجی تاثیرگذار باز هم مصدوم شد

هافبک خارجی باشگاه پرسپولیس بدون فشار مضاعف در تمرینات این تیم دچار اسیب دیدگی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مارکو باکیچ هافبک مونته نگرویی پرسپولیس بار دیگر دچار مصدومیت مجدد از ناحیه ران پا شد. او که به دلیل آسیب دیدگی حدود یک ماه دور از میادین بود و در دیدار با تراکتور تبریز در جام حذفی از دقیقه ۸۰ وارد میدان شد حالا بدون اینکه بازی رسمی دیگری انجام دهد دچار صدمه شد.

باکیچ در حالی روز گذشته به طور انفرادی تمرین کرد که اوسمار ویه را قصد داشت به طور قطعی از او به عنوان هافبک میانی در دیدار با مس رفسنجان استفاده کند اما مصدومیت ناگهانی او باعث شد تا این بازیکن نه تنها دیدار هفته پانزدهم در رفسنجان را از دست بدهد بلکه مقابل فجر سپاسی شیراز نیز در آغاز دور برگشت رقابت‌های فصل جاری غایب خواهد بود.

کد خبر 6699050
مهدی مرتضویان

    • نیک IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      وای

