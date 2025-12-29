رسانه آمریکایی مدعی شد: ترامپ دنبال مذاکره با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست در گزارشی با اشاره به دیدار امشب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، نوشت: این دیدار، میزان دوستی بین بی‌بی و نتانیاهو را روشن خواهد کرد زیرا آنها در مسائل مختلفی با هم اختلاف نظر دارند.

این رسانه آمریکایی افزود: برای نتانیاهو، سفر به فلوریدا فرصتی حیاتی است تا ترامپ را قانع کند موضع سخت‌گیرانه‌تری درباره غزه و ایران اتخاذ کند.

واشنگتن پست مدعی شد: در حالی که ترامپ همچنان ایران را در صدر نگرانی‌های منطقه‌ای خود می‌بیند، دولت او تلاش دیگری برای مذاکره با تهران آغاز کرده و ابتدا می‌خواهد ببیند این تلاش به نتیجه می‌رسد یا خیر.

این رسانه آمریکایی به نقل از مورگان اورتاگوس معاون نماینده ویژه ترامپ در امور غرب آسیا نوشت: واشنگتن برای مذاکرات رسمی با ایران همچنان در دسترس است.

این مقام آمریکایی در عین حال، همچنان بر خواسته غیرقانونی واشنگتن مبنی بر لزوم توقف غنی سازی در ایران تاکید کرد.