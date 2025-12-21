  1. استانها
  2. اصفهان
۱ دی ۱۴۰۴، ۰:۱۷

حجم ذخیره سد زاینده‌رود به ۱۱۳ میلیون مترمکعب رسید؛ تنها ۹ درصد پرشدگی

اصفهان -مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: حجم فعلی سد زاینده‌رود به ۱۱۳ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به میانگین بلندمدت ۸۰ درصد کاهش دارد و میزان پرشدگی این سد تنها ۹ درصد است.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر میزان پرشدگی سد زاینده‌رود تنها ۹ درصد گزارش شده است که بیانگر شرایط بحرانی ذخایر آبی این سد مهم استان است.

وی افزود: در شرایط کنونی، میزان ورودی آب به سد زاینده‌رود ۹ مترمکعب در ثانیه و میزان خروجی آن ۱۲ مترمکعب در ثانیه است که این موضوع ضرورت مدیریت و مصرف بهینه منابع آبی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

