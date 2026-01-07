منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت سد زایندهرود اظهار کرد: در حال حاضر حجم ذخیره آب سد زایندهرود به ۱۰۶ میلیون مترمکعب رسیده که این میزان حدود ۸ درصد از ظرفیت کل سد را شامل میشود.
وی افزود: متوسط خروجی آب از سد در حال حاضر ۱۱ مترمکعب است در حالی که میزان ورودی آب به سد حدود ۶ مترمکعب برآورد میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه تداوم افزایش خروجی نسبت به ورودی منجر به کاهش ذخایر سد خواهد شد، تصریح کرد: مدیریت بهینه منابع آب و صرفهجویی در مصرف بهویژه در بخشهای شرب، صنعت و کشاورزی از ضرورتهای جدی استان در شرایط فعلی است.
شیشهفروش با تأکید بر لزوم همراهی همه دستگاهها و شهروندان در مصرف آب خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی و کاهش ذخایر سد، رعایت الگوی مصرف و جلوگیری از مصارف غیرضروری نقش مهمی در عبور از شرایط کمآبی خواهد داشت.
نظر شما