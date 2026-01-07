  1. استانها
حجم سد زاینده‌رود به ۱۰۶ میلیون مترمکعب رسید

اصفهان-مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از باقی ماندن ۸ درصد آب در سد زاینده‌رود و معادل ۱۰۶ میلیون متر مکعب خبر داد و گفت: در حال حاضر میزان خروجی سد از ورودی آن بیشتر است.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت سد زاینده‌رود اظهار کرد: در حال حاضر حجم ذخیره آب سد زاینده‌رود به ۱۰۶ میلیون مترمکعب رسیده که این میزان حدود ۸ درصد از ظرفیت کل سد را شامل می‌شود.

وی افزود: متوسط خروجی آب از سد در حال حاضر ۱۱ مترمکعب است در حالی که میزان ورودی آب به سد حدود ۶ مترمکعب برآورد می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه تداوم افزایش خروجی نسبت به ورودی منجر به کاهش ذخایر سد خواهد شد، تصریح کرد: مدیریت بهینه منابع آب و صرفه‌جویی در مصرف به‌ویژه در بخش‌های شرب، صنعت و کشاورزی از ضرورت‌های جدی استان در شرایط فعلی است.

شیشه‌فروش با تأکید بر لزوم همراهی همه دستگاه‌ها و شهروندان در مصرف آب خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی و کاهش ذخایر سد، رعایت الگوی مصرف و جلوگیری از مصارف غیرضروری نقش مهمی در عبور از شرایط کم‌آبی خواهد داشت.

    • ناشناس IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      1 0
      پاسخ
      خروجی راکم کنید مگر مجبور هستید برق تولید می کنید برق هسته ای در آینده ، بعد می گویید آب کم هست
    • محمد جعفر یوسف زاده IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      0 0
      پاسخ
      بارش های بهاری زمستان هم هنوز ادامه دارد توکل بخدا انشاء الله ای اصفهان هم می آید

