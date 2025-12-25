‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الاعلام الحربی»، در حالی که با گذشت چند ماه از جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی همچنان فضای ارعاب و وحشت بر جامعه صهیونیستی حاکم است، رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد که فرماندهی جبهه داخلی استانداردهای جدیدی را برای ساخت پناهگاه‌ها منتشر خواهد کرد که بر اساس درس‌های آموخته شده از حملات موشکی انجام شده از ایران است.

بر اساس این گزارش، تغییراتی که صهیونیست‌ها قصد دارند در پناهگاه‌های خود ایجاد کنند به شکل زیر است:

- درب‌های پناهگاه باید با استفاده از طرح رنگی قرمز / سبز، به وضوح نشان دهند که آیا درب به طور ایمن بسته شده است یا خیر. این بر اساس درس‌های آموخته شده از حوادثی است که افراد سعی در بستن درب‌های پناهگاه داشتند، اما درب به طور کامل بسته نشده بود و در اثر نیروی انفجار موشک از جا کنده شد.

-استاندارد جدید، شامل امکان تقویت دیوارهای داخلی پناهگاه‌ها است. تحقیقات در مورد محل‌های حملات موشکی ایران نشان داد که وقتی موشکی به یک ساختمان برخورد می‌کند، دیوار داخلی مانند یک دیوار خارجی رفتار می‌کند و بنابراین این دیوارها نیز باید تقویت شوند.

- به عنوان یکی از درس‌های آموخته شده از حمله حماس به شهرک‌های اطراف نوار غزه نیز مشخص شد که برای مقاوم سازی درب‌های پناهگاه در برابر آتش ناشی از سلاح‌های سبک هم نیاز به استانداردهایی است؛ زیرا درب‌های فعلی پناهگاه‌ها ضد گلوله نیستند و چندین نفر بر اثر گلوله‌هایی که شلیک شد زخمی شدند.

- بنابراین استانداردهای جدید امکان نصب درب ضد گلوله یا اضافه کردن یک قطعه الحاقی به درب موجود برای ضد گلوله کردن آن را فراهم می‌کند.

تلاش صهیونیست‌ها برای ایمن سازی پناهگاه‌های خود در حالی است که پیامدها و آثار روانی و اجتماعی حملات موشکی شدید ایران در عمق فلسطین اشغالی در جریان جنگ ۱۲ روزه همچنان در جبهه داخلی رژیم اشغالگر ادامه دارد.