ساختار مدیریت تجهیزات پزشکی باید حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نفی شهابی مجد گفت: تجهیزات پزشکی یک نظام واحد با اجزای به هم پیوسته است و اداره آن نیازمند نگاه جامع و منسجم است.

وی ضمن اشاره به برخی مباحث مطرح‌شده درباره ساختارهای مدیریتی حوزه تجهیزات پزشکی، اظهار کرد: در این حوزه با یک سازمان مشخص و الزاماً با یک ساختار منسجم مواجه هستیم که اجزای آن ماهیتاً به هم وابسته‌اند و نمی‌توان آنها را به‌صورت مجزا و مستقل از یکدیگر مدیریت کرد.

شهابی مجد افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف تجهیزات پزشکی، از سیاست‌گذاری و نظارت تا اجرا و پشتیبانی، نقش مهمی در افزایش کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی این حوزه داشته و باید از این سرمایه مدیریتی صیانت شود.

وی تصریح کرد: هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه باید با دقت، بررسی همه‌جانبه و توجه به آثار آن بر زنجیره تأمین، ایمنی بیماران و عملکرد مراکز درمانی انجام شود و از رویکردهای جزیره‌ای پرهیز شود.

شهابی‌مجد خاطرنشان کرد: نگاه سازمان غذا و دارو همواره مبتنی بر مدیریت یکپارچه، پرهیز از موازی‌کاری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تخصصی موجود بوده و این رویکرد در بررسی و بازنگری ساختارها نیز مدنظر قرار دارد.

وی با تأکید بر اهمیت تعامل و همفکری میان بخش‌های مختلف وزارت بهداشت گفت: موضوعات مرتبط با تجهیزات پزشکی از جمله مواردی است که نیازمند اجماع کارشناسی و تصمیم‌سازی مبتنی بر منافع کلان نظام سلامت است و این موضوع به‌صورت جدی در حال پیگیری است.

شهابی مجد تأکید کرد: سازمان غذا و دارو بر حفظ انسجام ساختاری و تقویت هماهنگی میان اجزای مرتبط با تجهیزات پزشکی تأکید دارد و پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام خواهد شد.