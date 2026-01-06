به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، در کارگاه آموزشی – توجیهی «اصول و مبانی مدیریت حرفه‌ای در حوزه بهداشت» ویژه معاونان بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی مدیریت مبتنی بر شایستگی، گفت: هرگونه کارآمدی یا ناکارآمدی در نظام سلامت، پیش از هر چیز به کیفیت مدیریت و تفکر سیستمی بازمی‌گردد.

وی با اشاره به تجربه تغییرات مدیریتی در دولت‌ها افزود: دوره‌های گذار و عدم قطعیت در انتصابات، بیشترین آسیب را به بخش‌هایی وارد می‌کند که مبتنی بر کار کارشناسی، تحلیل و برنامه‌ریزی هستند؛ از این‌رو حفظ بدنه کارشناسی به‌عنوان سرمایه اصلی هر سیستم ضروری است و تغییرات شتاب‌زده در سطوح کارشناسی می‌تواند عملکرد نظام سلامت را مختل کند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه مدیریت ضعیف، سازمان‌ها را از برنامه‌ریزی آینده‌نگر به مدیریت بحران روزمره سوق می‌دهد، اظهار کرد: موفق‌ترین نظام‌های سلامت لزوماً ثروتمندترین‌ها نیستند، بلکه «سازمان‌های یادگیرنده» ای هستند که از خطاها می‌آموزند و یادگیری را به تحول پایدار تبدیل می‌کنند. تحول نیز پیش از هر چیز از ذهن مدیران آغاز می‌شود.

رئیسی اعتماد را یکی از شاخص‌های کلیدی مدیریت دانست و تصریح کرد: مدیر موفق کسی است که بتواند اعتماد اجتماعی و سازمانی ایجاد کند. ایجاد زبان مشترک مدیریتی از سطوح عالی تا پایین‌ترین رده‌ها، شرط لازم برای حل مسئله و تصمیم‌گیری مؤثر در سازمان است.

وی با اشاره به افزایش پیچیدگی‌ها در حوزه سلامت، از هوشمندسازی، فناوری‌های نوین و تغییر الگوی بیماری‌ها به‌عنوان چالش‌های پیش‌رو نام برد و گفت: مدیریت مخاطرات و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌ها از الزامات مدیریت امروز است و بدون آن، نظام سلامت در مواجهه با بحران‌ها آسیب‌پذیر خواهد بود.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت «ترجمان درست سیاست‌ها به حوزه عمل» اشاره کرد و گفت: تبدیل نیازهای واقعی مردم به پروژه‌های پرهزینه‌ای مانند بیمارستان‌سازی بدون توجیه فنی، نمونه‌ای از ترجمه نادرست سیاست‌هاست که به افزایش هزینه‌ها و کاهش اثربخشی خدمات منجر می‌شود. بسیاری از این نیازها با ایجاد مراکز ارائه خدمات پایه و تقویت شبکه بهداشت قابل پاسخگویی است.

وی با تأکید بر نقش آموزش مستمر مدیران افزود: مطالعه منابع مدیریتی، تبدیل دانستن به توانستن و عمل‌گرایی، شرط اثرگذاری است. کشور بیش از هر زمان دیگری به مدیریت حرفه‌ای، آینده‌نگر و مبتنی بر شواهد در همه حوزه‌ها، به‌ویژه سلامت، نیاز دارد.

کارگاه آموزشی – توجیهی «اصول و مبانی مدیریت حرفه‌ای در حوزه بهداشت» ویژه معاونان بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، امروز در دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز شد و تا فردا ادامه خواهد داشت.