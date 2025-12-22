به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کوچکنژاد صبح دوشنبه در آئین اختتامیه مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی از همراهی فعالان فرهنگی، دستگاههای اجرایی و قصهگویان قدردانی کرد و اظهار داشت: این جشنواره با دغدغهمندی و مشارکت جمعی از نهادها و فعالان فرهنگی برگزار شد و تلاش شد این رویداد ارزشمند به بهترین شکل ممکن به سرانجام برسد.
وی با قدردانی از حمایتهای مجموعه هدایت و امور اجتماعی، همچنین همکاری دستگاههای فرهنگی، سپاه و شهرداری افزود: همراهی مربیان، پیشکسوتان، داوران، تیم اجرایی و فعالان فرهنگی و رسانهای نقش مهمی در ارتقای کیفیت این جشنواره داشت.
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان با اشاره به روند برگزاری جشنواره تصریح کرد: برنامه ریزی این رویداد از پایان سال گذشته آغاز شد و هدف اصلی ما استفاده حداکثری از ظرفیتهای فرهنگی استان بود. در این مسیر جلسات متعددی برگزار شد، مربیان از داخل و خارج استان دعوت شدند و کارگاهها، نشستها و برنامههای آموزشی متنوعی شکل گرفت.
وی ادامه داد: در مجموع نزدیک به دو هزار قصه به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از میان آنها بیش از هزار اثر مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ۶۵ قصه برای اجرا در مرحله نهایی انتخاب شد.
کوچکنژاد با تأکید بر دشواری داوری آثار خاطرنشان کرد: داوران تا ساعات پایانی شب برای بررسی دقیق قصهها وقت گذاشتند و انتخاب آثار برگزیده، فرآیندی تخصصی و بسیار دشوار بود.
وی با بیان اینکه جشنواره امسال از تنوع محتوایی قابل توجهی برخوردار بود، افزود: از قصههای کلاسیک تا روایتهای خلاقانه با ابزار و شیوههای نوین، قصههایی از نقاط مختلف کشور ارائه شد که این تنوع، ارزش جشنواره را دوچندان کرد.
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان در پایان تأکید کرد: این جشنواره نشان داد که قصهگویی صرفاً روایت یک داستان ساده نیست، بلکه هنری اثرگذار برای ایجاد ارتباط، انتقال ارزشها و حفظ هویت فرهنگی به شمار میرود.
وی ابراز امیدواری کرد: این رویداد نقطه پایان نباشد، بلکه آغازی برای روایتهای بیشتر، صداهای تازهتر و قصههایی باشد که در دل زندگی مردم جریان دارد.
نظر شما