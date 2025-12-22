  1. استانها
کمک‌رسانی گسترده اصناف و بازاریان سیریک به سیل‌زدگان در روستاها

سیریک- رئیس اتاق اصناف شهرستان سیریک از تداوم کمک‌رسانی اصناف و بازاریان این شهرستان به سیل‌زدگان روستاهای در معرض سیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف حسینی پور ظهر سه شنبه در حاشیه کمک‌رسانی به سیل‌زدگان روستاهای سیریک، که در پی بارندگی‌های اخیر و بروز سیلاب در برخی روستاهای شهرستان سیریک، اتاق اصناف با همراهی بازاریان و کسبه، اقدامات گسترده‌ای را برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده آغاز کرده است.

حسینی پور، با اشاره به اقلام توزیع‌شده میان سیل‌زدگان اظهار کرد: کمک‌ها شامل پتو، بیل، چکمه، لباس گرم، مواد غذایی، آب آشامیدنی، موکت، منبع آب و سایر اقلام ضروری بوده که به‌صورت هدفمند در اختیار خانواده‌های آسیب‌دیده قرار گرفته است.

وی افزود: روزانه حدود یک‌هزار و ۵۰۰ دست غذای گرم شامل صبحانه، ناهار و شام در آشپزخانه مستقر در روستای گونمردی تهیه و بین سیل‌زدگان توزیع می‌شود.

رئیس اتاق اصناف سیریک با قدردانی از همراهی اصناف و بازاریان خاطرنشان کرد: بازاریان و کسبه شهرستان سیریک به‌صورت خودجوش و داوطلبانه در کنار سایر دستگاه‌ها، اقدام به پاک‌سازی گل‌ولای از منازل مردم سیل‌زده کرده‌اند که این همدلی و مشارکت مردمی قابل تقدیر است.

وی تأکید کرد: کمک‌رسانی به سیل‌زدگان تا بهبود کامل شرایط و رفع نیازهای ضروری مردم ادامه خواهد داشت.

