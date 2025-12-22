به گزارش خبرنگار مهر، یوسف حسینی پور ظهر سه شنبه در حاشیه کمک‌رسانی به سیل‌زدگان روستاهای سیریک، که در پی بارندگی‌های اخیر و بروز سیلاب در برخی روستاهای شهرستان سیریک، اتاق اصناف با همراهی بازاریان و کسبه، اقدامات گسترده‌ای را برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده آغاز کرده است.

حسینی پور، با اشاره به اقلام توزیع‌شده میان سیل‌زدگان اظهار کرد: کمک‌ها شامل پتو، بیل، چکمه، لباس گرم، مواد غذایی، آب آشامیدنی، موکت، منبع آب و سایر اقلام ضروری بوده که به‌صورت هدفمند در اختیار خانواده‌های آسیب‌دیده قرار گرفته است.

وی افزود: روزانه حدود یک‌هزار و ۵۰۰ دست غذای گرم شامل صبحانه، ناهار و شام در آشپزخانه مستقر در روستای گونمردی تهیه و بین سیل‌زدگان توزیع می‌شود.

رئیس اتاق اصناف سیریک با قدردانی از همراهی اصناف و بازاریان خاطرنشان کرد: بازاریان و کسبه شهرستان سیریک به‌صورت خودجوش و داوطلبانه در کنار سایر دستگاه‌ها، اقدام به پاک‌سازی گل‌ولای از منازل مردم سیل‌زده کرده‌اند که این همدلی و مشارکت مردمی قابل تقدیر است.

وی تأکید کرد: کمک‌رسانی به سیل‌زدگان تا بهبود کامل شرایط و رفع نیازهای ضروری مردم ادامه خواهد داشت.