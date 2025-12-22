نصب توربین باد در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، مجموعه ترکیبی از تجهیزات مولد انرژی تجدیدپذیر شامل توربین باد سبک (۱ کیلو وات) و صفحات خورشیدی (۱ کیلو وات) در آزمایشگاه کنترل فرآیند در سیستمهای دینامیکی و انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف نصب شد.
حامد مرادی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و سرپرست آزمایشگاه کنترل فرآیند در سیستمهای دینامیکی و انرژی، در این خصوص گفت: این مجموعه ترکیبی، میتواند نقش مؤثری در زنجیره ایجاد خانههای سبز انرژی داشته باشد. یک کنترلر هیبرید، برق دریافت شده از توربین باد و صفحات خورشیدی را جهت مصرف مدیریت میکند. مجموعه فوق در کنار سایر تجهیزات شامل شارژ کنترلر، اینورتر، باتریها و تابلو برق جهت بهره برداری تکمیل شده است. برق مازاد بر مصرف، ضمن ذخیره شدن در باتریها، قابلیت استفاده در ساعاتی از شبانهروز که دسترسی به منابع باد و یا خورشید نیست را فراهم میکند.
