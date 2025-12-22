پذیرش دانشجوی مشترک توسط دانشگاه های ملی مهارت و شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه ملی مهارت، در تاریخ ۱ دیماه ۱۴۰۴ نخستین جلسه رسمی میان دانشگاه ملی مهارت و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار شد. این همکاری در راستای اجرای تفاهمنامه ملی و با هدف تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص برای هنرستانهای فنی و حرفهای و کاردانش سراسر کشور شکل گرفت.
در این نشست، غلامرضا زمانی، رئیس دانشگاه ملی مهارت و علی پور کمالی انارکی، رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به همراه اعضای هیئت رئیسه دو دانشگاه حضور داشتند و بر اهمیت گسترش آموزشهای فنی و حرفهای و نقش این همکاری در ارتقای کیفیت آموزشی کشور تأکید کردند.
بر اساس توافق صورتگرفته، پذیرش دانشجو در رشتههای مورد نیاز هنرستانها با محوریت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و اجرای آن در دانشگاه ملی مهارت انجام خواهد شد. همچنین در رشتههایی که دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فاقد سابقه اجرایی است، مجوز پذیرش بر اساس ظرفیت و مجوزهای دانشگاه ملی مهارت صادر خواهد شد.
شیوهنامه اجرایی این پذیرش مشترک با همکاری دو دانشگاه تدوین و جهت تصویب به معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه خواهد شد.
