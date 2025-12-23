  1. دانشگاه و فناوری
بلاتکلیفی ۱۳۰۰ عضو هیئت علمی جوان به دلیل عدم صدور کد استخدامی

بیش از ۱۳۰۰ نفر از پذیرفته‌شدگان فراخوان ۱۴۰۲ جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها با گذراندن کامل مراحل قانونی و دریافت ابلاغ رسمی همکاری، همچنان از دریافت کد استخدامی محروم مانده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از پذیرفته‌شدگان فراخوان سراسری جذب هیئت علمی سال ۱۴۰۲ که تمامی مراحل ارزیابی تخصصی، گزینش عمومی و صدور ابلاغ رسمی همکاری را پشت سر گذاشته‌اند، تاکنون موفق به دریافت کد استخدامی نشده‌اند. این در حالی است که بر اساس نامه شماره ۶۰۹۸۶ مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ سازمان برنامه و بودجه، اعتبار مالی لازم برای استخدام این افراد تأمین شده است.

این گروه که بخش زیادی از آنها فعالیت آموزشی خود را به عنوان مدرس مدعو یا حق‌التدریس آغاز کرده‌اند، می‌گویند علت اصلی توقف فرآیند، اختلاف اجرایی بین سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم تحقیقات و فناوری است. دانشگاه‌ها و وزارت علوم، عدم صدور کد استخدامی از سوی سازمان اداری و استخدامی را دلیل توقف اعلام می‌کنند اما در مقابل، این سازمان خواستار بازنگری در شیوه معرفی نیروها از سوی وزارت علوم شده است.

پذیرفته‌شدگان هشدار داده‌اند که ادامه این وضعیت باعث بلاتکلیفی، کاهش انگیزه خدمت در آموزش عالی، ایجاد تبعیض بین پذیرفته‌شدگان یک فراخوان واحد، خدشه به عدالت اداری و تشدید مهاجرت نخبگان می‌شود. آنان با استناد به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حفظ نخبگان و جلوگیری از ناامیدی آنان، در خواست دارند مسئولان ذی ربط با صدور دستور فوری نسبت به رفع اختلافات و تعیین تکلیف نهایی استخدام اقدام کنند.

مطالبات اصلی مطرح‌شده عبارتند از:

تعیین مرجع واحد و نهایی برای صدور کد استخدامی رسمی بدون ارجاع مجدد پرونده‌ها به چرخه اداری

رفع فوری تعارض بین سازمان اداری و استخدامی و وزارت علوم

تسریع در تعیین تکلیف با حفظ حقوق قانونی نخبگان علمی کشور

پذیرفته‌شدگان تأکید کرده‌اند که این درخواست، مطالبه اجرای قانون و تحقق عدالت اداری است و نه امتیازی ویژه و امیدوارند با اقدام سریع روند استخدام در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

زهرا سیفی

    • IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
      5 0
      پاسخ
      جذب استاد با حقوق 26 میلیون در ماه . احسنت. اینجوری به جامعه می گویید درس و علم هیچ ارزشی ندارد و بروید دنبال دلالی.
    • رسول IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
      4 0
      پاسخ
      بنده خودم هییئت علمی با سابقه 12 سال هستم. اینقدر حقوق کمه که اعضای فعلی به فکر استعفا هستند. نمی دونم این عزیزان به چه امیدی میان وزارت عتف
    • فاطمه IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
      1 0
      پاسخ
      به خدا ما دیگه پیر شدیم با این عملکرداشون
    • IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام وقت بخیر لطفا علت تاخیر زیاد در اعلام نتیجه نهایی ازمون استخدامی دستگاههای اجرایی دوازدهم رو از مسئولان پیکیری بفرمایید
    • حسین IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      0 0
      پاسخ
      همین نوع برخورد با نخبگان و نسل جوان فرهیخته باعث میشه به فکر مهاجرت بیفتن چراکه برای یک حقوق ۲۶، ۲۷ میلیونی دوسال تمام انتظار بکشن و آخرشم گرفتار اختلاف بین سازمانی بشن

