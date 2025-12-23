بلاتکلیفی ۱۳۰۰ عضو هیئت علمی جوان به دلیل عدم صدور کد استخدامی

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از پذیرفتهشدگان فراخوان سراسری جذب هیئت علمی سال ۱۴۰۲ که تمامی مراحل ارزیابی تخصصی، گزینش عمومی و صدور ابلاغ رسمی همکاری را پشت سر گذاشتهاند، تاکنون موفق به دریافت کد استخدامی نشدهاند. این در حالی است که بر اساس نامه شماره ۶۰۹۸۶ مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ سازمان برنامه و بودجه، اعتبار مالی لازم برای استخدام این افراد تأمین شده است.
این گروه که بخش زیادی از آنها فعالیت آموزشی خود را به عنوان مدرس مدعو یا حقالتدریس آغاز کردهاند، میگویند علت اصلی توقف فرآیند، اختلاف اجرایی بین سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم تحقیقات و فناوری است. دانشگاهها و وزارت علوم، عدم صدور کد استخدامی از سوی سازمان اداری و استخدامی را دلیل توقف اعلام میکنند اما در مقابل، این سازمان خواستار بازنگری در شیوه معرفی نیروها از سوی وزارت علوم شده است.
پذیرفتهشدگان هشدار دادهاند که ادامه این وضعیت باعث بلاتکلیفی، کاهش انگیزه خدمت در آموزش عالی، ایجاد تبعیض بین پذیرفتهشدگان یک فراخوان واحد، خدشه به عدالت اداری و تشدید مهاجرت نخبگان میشود. آنان با استناد به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حفظ نخبگان و جلوگیری از ناامیدی آنان، در خواست دارند مسئولان ذی ربط با صدور دستور فوری نسبت به رفع اختلافات و تعیین تکلیف نهایی استخدام اقدام کنند.
مطالبات اصلی مطرحشده عبارتند از:
تعیین مرجع واحد و نهایی برای صدور کد استخدامی رسمی بدون ارجاع مجدد پروندهها به چرخه اداری
رفع فوری تعارض بین سازمان اداری و استخدامی و وزارت علوم
تسریع در تعیین تکلیف با حفظ حقوق قانونی نخبگان علمی کشور
پذیرفتهشدگان تأکید کردهاند که این درخواست، مطالبه اجرای قانون و تحقق عدالت اداری است و نه امتیازی ویژه و امیدوارند با اقدام سریع روند استخدام در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
