کوزه مربوط به دوره ساسانی در دشتستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله ابراهیمی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یک قطعه کوزه سفالی در محوطه تاریخی روستای دهقاید از توابع شهرستان دشتستان توسط یکی از اهالی منطقه مشاهده و بلافاصله موضوع به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان گزارش شد.

وی با اشاره به اینکه این کشف در پی بارندگی‌های اخیر و شست‌وشوی لایه‌های سطحی خاک در محوطه تاریخی روستای دهقاید انجام شده است افزود: با بررسی‌های اولیه کارشناسی و باستان‌شناسی، مشخص شد این کوزه متعلق به دوره ساسانی بوده و از نظر ارزش تاریخی واجد اهمیت است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر با اشاره به وضعیت این اثر تاریخی بیان کرد: کوزه مکشوفه بر اثر فشار لایه‌های خاک، نفوذ آب و فرسایش طبیعی، دچار ترک‌های عمیق و آسیب‌دیدگی‌هایی شده است.

ابراهیمی ادامه داد: این اثر تاریخی دارای ارتفاعی در حدود ۵۰ سانتی‌متر و قطر دهانه‌ای نزدیک به ۳۰ سانتی‌متر است و به‌منظور انجام اقدامات تخصصی شامل مرمت، استحکام‌بخشی و تثبیت، به پایگاه میراث‌فرهنگی دشتستان منتقل شده است.

وی با تکذیب اخبار منتشرشده در برخی فضاهای مجازی تأکید کرد: برخلاف شایعات مطرح‌شده، هیچ‌گونه شیء تاریخی، گنجینه یا اشیای ارزشمند دیگری در داخل این کوزه وجود نداشته است. این‌گونه ظروف در دوره‌های تاریخی عمدتاً برای نگهداری آذوقه و مواد مصرفی مورد استفاده قرار می‌گرفته و کوزه مکشوفه نیز در زمان کشف، کاملاً پر از خاک بوده است.