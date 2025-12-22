امام جمعه بوشهر: آثار علمی علمای استان احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری دوشنبه‌شب در نشست شورای حوزه علمیه استان بوشهر اظهار کرد: شرط موفقیت شورا و تداوم پیشرفت حوزه‌های علمیه استان، تصمیم‌سازی دقیق، مطالعه قبلی و برنامه‌ریزی منظم است.

وی با تاکید بر احیای آثار علمی علمای بوشهر اضافه کرد: استان بوشهر سابقه درخشانی در تولید علم دینی دارد و لازم است با تشکیل کمیته‌ای تخصصی، آثار علما شناسایی، تحقیق، تصحیح و در قالب پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های علمی احیا شود.

امام جمعه بوشهر با تأکید بر اولویت اخلاق در حوزه‌های علمیه گفت: مهم‌ترین امتیازی که مردم بوشهر به روحانیت می‌دهند، اخلاق است نه صرفاً مدرک یا سطح تحصیلات. عالمِ بداخلاق نه‌تنها خود، بلکه خانواده و جامعه را دچار آسیب می‌کند؛ از این‌رو درس اخلاق باید تا پایان عمر طلبگی استمرار داشته باشد.

نقش محوری روحانیت در سلامت و پیشرفت جامعه

وی ادامه داد: نهادینه‌سازی درس اخلاق، توسعه کلاس‌های اخلاق حضوری و حضور جدی اساتید، مدیران و ائمه جمعه در این جلسات ضروری است و این موضوع باید به‌عنوان یک مصوبه جدی در شورای حوزه دنبال شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به فتوای رهبر معظم انقلاب درباره شهریه طلاب، بر رعایت دقیق ضوابط شرعی تأکید کرد و افزود: پرداخت‌ها باید با عناوین صحیح و با نهایت دقت شرعی انجام شود.

وی با تأکید بر نقش محوری روحانیت در سلامت و پیشرفت جامعه گفت: هر میزان که حوزه‌های علمیه و روحانیت تقویت شوند، به همان اندازه اسلام، انقلاب و امنیت اجتماعی تقویت خواهد شد.

مسئولیت سنگین اعضای شوراهای حوزوی

امام جمعه بوشهر با تبریک ایام ماه رجب و میلاد امام باقر (ع)، اظهار کرد: روحانیت ستون هدایت دینی و اخلاقی جامعه است و تصمیماتی که در شوراهای حوزوی اتخاذ می‌شود، مستقیماً با سرنوشت دینی، اخلاقی و دنیوی مردم ارتباط دارد.

وی با اشاره به مسئولیت سنگین اعضای شوراهای حوزوی افزود: حضور در این شورا تکلیف ساده‌ای نیست و نیازمند مجاهدت علمی، مطالعه عمیق، اقدام فراتر از جلسات رسمی و احساس مسئولیت دائمی است. اگر کسی وارد شد، باید با تمام توان عمل کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان نتیجه تلاش روحانیت است، تصریح کرد: امروز استان بوشهر در مقایسه با بسیاری از استان‌ها از نظر نزاع‌های قومی، جرایم اجتماعی، انحرافات اعتقادی و تهدیدهای فرهنگی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد و این دستاورد حاصل مجاهدت روحانیت متعهد استان است.