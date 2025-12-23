مدیرکل محیط زیست بوشهر: مدیریت پسماند شهرهای ساحلی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده صبح سهشنبه در نشست کارگروه پسماند شهرستان دیر اظهار کرد: هماهنگی و همکاری مستمر میان دستگاههای اجرایی، شهرداریها و فرمانداریها شرط اصلی موفقیت در مدیریت پایدار پسماند و حفظ سلامت محیطزیست و شهروندان است.
وی با اشاره به حساسیتهای زیستمحیطی مناطق ساحلی استان بوشهر افزود: مدیریت اصولی پسماند در شهرهای ساحلی از اولویتهای مهم محیطزیست استان است و هرگونه جانمایی و بهرهبرداری از محل دفن پسماند باید مبتنی بر ضوابط فنی و ملاحظات زیستمحیطی انجام شود.
تدوین طرح مدیریت پسماند شهری و روستایی
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان بوشهر ادامه داد: هزینهکرد حداقل ۲۰ درصد از عوارض آلایندگی اختصاصیافته به شهرداریها در حوزه مدیریت پسماند شهرهای ساحلی یک ضرورت است.
وی خاطرنشان کرد: بهرهگیری هدفمند از این منابع مالی میتواند نقش مؤثری در بهبود زیرساختهای جمعآوری، دفع و پردازش پسماند و کاهش پیامدهای زیستمحیطی داشته باشد.
مرادزاده با تأکید بر ضرورت تدوین و اجرای طرح جامع مدیریت پسماند شهری و روستایی، خواستار تسریع در انجام مراحل واگذاری زمین محل دفن پسماند شهر دیر و همچنین تهیه و ارائه گزارش ارزیابی زیستمحیطی این سایت شد.
