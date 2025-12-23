  1. استانها
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷

مدیرکل محیط زیست بوشهر: مدیریت پسماند شهرهای ساحلی ضروری است

مدیرکل محیط زیست بوشهر: مدیریت پسماند شهرهای ساحلی ضروری است

بوشهر- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر گفت: حداقل ۲۰ درصد از عوارض آلایندگی اختصاص‌یافته به شهرداری‌ها در حوزه مدیریت پسماند شهرهای ساحلی هزینه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده صبح سه‌شنبه در نشست کارگروه پسماند شهرستان دیر اظهار کرد: هماهنگی و همکاری مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها شرط اصلی موفقیت در مدیریت پایدار پسماند و حفظ سلامت محیط‌زیست و شهروندان است.

وی با اشاره به حساسیت‌های زیست‌محیطی مناطق ساحلی استان بوشهر افزود: مدیریت اصولی پسماند در شهرهای ساحلی از اولویت‌های مهم محیط‌زیست استان است و هرگونه جانمایی و بهره‌برداری از محل دفن پسماند باید مبتنی بر ضوابط فنی و ملاحظات زیست‌محیطی انجام شود.

تدوین طرح مدیریت پسماند شهری و روستایی

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر ادامه داد: هزینه‌کرد حداقل ۲۰ درصد از عوارض آلایندگی اختصاص‌یافته به شهرداری‌ها در حوزه مدیریت پسماند شهرهای ساحلی یک ضرورت است.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری هدفمند از این منابع مالی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود زیرساخت‌های جمع‌آوری، دفع و پردازش پسماند و کاهش پیامدهای زیست‌محیطی داشته باشد.

مرادزاده با تأکید بر ضرورت تدوین و اجرای طرح جامع مدیریت پسماند شهری و روستایی، خواستار تسریع در انجام مراحل واگذاری زمین محل دفن پسماند شهر دیر و همچنین تهیه و ارائه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی این سایت شد.

