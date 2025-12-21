به گزارش خبرگزاری مهر، فرهیختگان نوشت: جفری اپستین مرده و جزیره اسرارآمیزش متروکه شده؛ اما روز به روز به تعداد مسافرانش اضافه میشود. در فایلهای جدید منتشرشده توسط وزارت دادگستری آمریکا، عکسهای جنجالی از بیل کلینتون در جکوزی و استخر کنار غیلین مکسول، شریک فسادهای اپستین دیده میشود. پرنس اندرو در عکسی روی پاهای پنج نفر دراز کشیده و مکسول با لبخند به او نگاه میکند. همچنین تصاویری از اپستین در کنار مایکل جکسون، خواننده مشهور پاپ، بیلگیتس، مؤسس مایکروسافت و نوام چامسکی، متفکر آمریکایی نیز منتشر شده تا این پرونده عجیبتر از آن چیزی باشد که تصور میشود.
ماجرا از جایی آغاز شد که در سال ۲۰۰۵، والدین دختری ۱۴ ساله در پالم بیچ فلوریدا به پلیس شکایت و ادعا کردند جفری اپستین، سرمایهدار مرموز، دخترشان را در عمارتش مورد آزار جنسی قرار داده است. پلیس در بازرسی از خانه، هزاران عکس از دختران نوجوان و شواهد متعدد را کشف کرد. این اسناد نشان میداد اپستین سالها دختران زیر سن قانونی را با وعده پول و فرصت، جذب و از آنها سوءاستفاده میکرد. تحقیقات FBI نشان داد آنها با یک مورد خاص روبهرو نیستند؛ در برابر آنها شبکه گسترده اغفال دختران قرار داشت. اپستین در ۲۰۰۸ فقط به اتهامات سبک محکوم شد و ۱۳ ماه زندان با مرخصی روزانه گذراند.
در ۲۰۱۹، اتهامات قاچاق جنسی مطرح شد، اپستین بازداشت شد؛ اما پیش از محاکمه در زندان «خودکشی» کرد. با وجود دوربینهای مداربسته در زندان، هیچوقت تصاویر مربوط به لحظه خودکشی او منتشر نشد تا پرونده همچنان مرموز باقی بماند. اوجگیری این پرونده همزمان با بازگشت ترامپ به کاخسفید شد. جایی که ترامپ خودش را «شفافترین رئیسجمهور تاریخ» خواند و تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی، ناچار شد قانون شفافیت فایلهای اپستین را امضا کند تا همه اسناد منتشر شود.
بنابراین در مراحل اولیه انتشار این اسناد، نام جفری اپستین با دونالد ترامپ گره خورد. بسیاری معتقدند ترامپ برای اینکه بار فشار روانی را از روی دوشش کم کند، پروندههای دیگر را به صورت تدریجی برملا کرده است.
دونالد ترامپ؛ مشتری ثابت
ترامپ و اپستین از اواخر دهه ۱۹۸۰ دوست نزدیک بودند. ترامپ سال ۲۰۰۲ اپستین را «آدم فوقالعادهای» خوانده و گفته بود بسیاری از زنان مورد علاقه اپستین «جوانتر» هستند. اسناد نشان میدهند سال ۱۹۸۹، ترامپ با اپستین و دختران جوان -که حداقل یکی از آنها زیر سن قانونی بود- به کازینویش رفتند. ترامپ به مدیر کازینو گفت «جفری آنها را جوان دوست دارد». در دهه ۱۹۹۰، ترامپ حداقل هفت بار با هواپیمای خصوصی اپستین پرواز کرد و دو سال بعد در مار-آ-لاگو (عمارت و بنایی تاریخی در پام بیچ، فلوریدا) با هم دیده شدند. اپستین در عروسی ترامپ در سال ۱۹۹۳ با مارلا میپلز حضور داشت.
در ۱۹۹۴، اپستین دختری ۱۴ ساله را به مار-آ-لاگو برد و به ترامپ گفت: «این یکی خوب است، نه؟» و ترامپ لبخند زد. در اواسط تا اواخر دهه ۱۹۹۰، ترامپ حداقل هفتهای سه بار با اپستین حرف میزد و مرتب به دفتر او میرفت. رابطه این دو در ۲۰۰۴ بر سر خرید عمارتی در «پالم بیچ» قطع شد.
بیل کلینتون؛ رسوایی علیه خانواده
بیل کلینتون سابقه طولانی پرواز با هواپیمای خصوصی جفری اپستین و بازدید از جزیره خصوصی او را دارد. او همیشه تأکید داشته که هیچ ارتباطی به این پرونده ندارد اما اسناد تازه منتشر شده چیز دیگری میگویند.
در این اسناد، کلینتون بدون پیراهن در جکوزی و در حال شنا در استخر کنار مکسول و یک زن با چهره سانسور شده است. همچنین عکسهایی از او در کنار مایکل جکسون و دایانا رأس دیده میشود. عکسی دیگر کلینتون را بازو به بازوی اپستین در یک ضیافت شام نشان میدهد.
کلینتون در رسوایی جنسی سابقهدار است. در اواخر دهه ۱۹۹۰ رسوایی بزرگ او و مونیکا لوینسکی، کارآموز ۲۲ ساله کاخ سفید رخ داد. رابطه جنسی کلینتون با این کارآموز در ۱۹۹۸ افشا شد. کلینتون ابتدا رابطه را انکار کرد اما بعداً ناچار به اعتراف شد. هیلاری کلینتون، همسر بیل در مصاحبهها و کتاب خاطراتش (تاریخ زنده) توضیح داد که در مواجهه با این رسوایی ابتدا شوکه و خشمگین شد، اما به خاطر دخترشان طلاق نگرفت.
ایهود باراک؛ قربانی نتانیاهو
پرونده مربوط به ایهود باراک، نخستوزیر اسبق اسرائیل ملموسترین فرضیه صهیونیستی بودن پرونده اپستین را تقویت میکند. باراک، بیش از یک دهه با جفری اپستین رابطه نزدیک داشت. این رابطه از ۲۰۰۵ تا حداقل ۲۰۱۷ ادامه یافت. ایمیلهای فاششده نشان میدهد باراک در عمارتهای اپستین در نیویورک (از جمله ملک خیابان ۶۶ شرقی که بعداً متهم به نگهداری قربانیان شد) اقامت داشت و در ۲۰۱۵ از اپستین برای میزبانی تشکر کرد. او جلساتی با اپستین، لری سامرز، آلن درشوویتز و دیگران ترتیب داد و گاهی پیامهایی از طریق اپستین منتقل میکرد.
همسر باراک، نیلی پریل نیز با اپستین مکاتبه داشت و در ۲۰۰۸ از او مشاوره قراردادی برای شرکت مشاورهاش گرفت که بعداً به دلیل مسائل اخلاقی تعطیل شد. باراک در ۲۰۱۹، همزمان با اتهامات قاچاق جنسی اپستین، برای نخستوزیری نامزد شد اما نتانیاهو از عکسهای او در ملک اپستین برای حمله سیاسی استفاده کرد و کمپین او شکست خورد.
استیون هاوکینگ؛ کنفرانس علمی یا...
ظاهرشدن نام استیون هاوکینگ، فیزیکدان معروف بریتانیایی در پرونده اپستین یکی از عجیبترین موارد این پرونده بود. طبق گزارشات، هاوکینگ در مارس ۲۰۰۶ به جزیره خصوصی اپستین رفته بود، اما نه برای عیاشی، بلکه بهعنوان بخشی از یک کنفرانس علمی گرانقیمت در جزیره همسایه سنت توماس که هزینهاش توسط اپستین پرداخت شده بود. در این سفر، هاوکینگ همراه ۲۰ دانشمند دیگر حضور داشت و حتی سوار زیردریایی سفارشی اپستین شد.
ورق زمانی علیه هاوکینگ برگشت که ویرجینیا جوفری، از قربانیان پرونده جنسی اپستین، ادعا کرد که هاوکینگ در فعالیتهای جنسی زیر سن قانونی دست داشته است. برایناساس، ایمیل اپستین به گیلین مکسول در ۲۰۱۵ منتشر شده که در آن اپستین از مکسول میخواهد به هر کسی که بتواند ادعاهای جوفری را رد کند پاداش میدهد.
مایکل جکسون؛ شکارچی کودکان
مایکل جکسون، «پادشاه پاپ»، چهرهای تاریک و رسوا در اتهامات آزار جنسی کودکان داشت که سالها تعقیبش کرد. از ۱۹۹۳، جردن چندلر (۱۳ ساله) او را متهم به آزار کرد و جکسون به او ۲۳ میلیون دلار حقالسکوت داد. در ۲۰۰۵، گاوین آرویزیو و دیگران ادعای آزار در نِوِرلند (محل زندگی جکسون) را مطرح کردند؛ هرچند دادگاه مایکل را تبرئه کرد، اما گزارش پلیس از کشف پورنوگرافی، کتابهای برهنگی کودکان و شواهد رفتار مشکوک، حکایت از یک پرونده کودکآزاری سنگین داشت.
دادگاه تجدیدنظر کالیفرنیا در ۲۰۲۳ پرونده علیه شرکتهای جکسون را با این استدلال که کارکنانش در تسهیل آزار نقش داشتند احیا کرد. در فایلهای اپستین، عکسهای جکسون کنار اپستین و کلینتون، او را در حلقه افراد حاشیهدار جنسی جزیره اپستین قرار میدهد و یادآور پروندههای سیاه گذشته است. تعدد اخبار کودکآزاری مربوط به مایکل جکسون باعث شده بسیاری او را «شکارچی کودکان» بدانند.
نوام چامسکی؛ سر سفره فساد
نوام چامسکی، منتقد سرسخت قدرت و سرمایهداری هم در رسوایی بزرگ اپستین گرفتار شده است. اسناد منتشر شده نشان میدهد که او ارتباط نزدیکی با جفری اپستین داشته است. ایمیلهای فاششده نشان میدهد چامسکی از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ مرتب با اپستین مکاتبه داشت، دیدار خصوصی با ایهود باراک را از طریق او ترتیب داد و حتی در ۲۰۱۸ از اپستین کمک مالی گرفت تا ۲۷۰ هزار دلار برای همسرش را منتقل کند.
مستندات نشان میدهد چامسکی و همسرش در مهمانیهای اپستین شرکت میکردند؛ شامی با وودی آلن (متهم به آزار جنسی) خوردهاند و با استیو بنن، ایدئولوگ راست افراطی عکس یادگاری گرفتهاند.
این در حالی است که چامسکی سالها از نخبگان فاسد انتقاد میکرد، اما خودش در حلقه اپستین که نماد فساد نخبگان است، غوطهور بود. پس از گزارش میامی هرالد درباره قربانیان زیر سن قانونی اپستین، چامسکی ارتباط را قطع کرد، اما اپستین هنوز سعی داشت از نام او برای سفیدسازی تصویرش استفاده کند.
بیل گیتس؛ طلاق بهخاطر اپستین
بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت از سال ۲۰۱۱ با جفری اپستین چندین بار دیدار کرده است. عکسهای جدید منتشرشده از مجموعه فایلهای اپستین، گیتس را در کنار پرنس اندرو (که متهم به سوءاستفاده جنسی بود) و یک خلبان اپستین نشان میدهد.
در ۲۰۱۳ گیتس با هواپیمای خصوصی اپستین به فلوریدا پرواز کرد و در ۲۰۱۴ دو میلیون دلار به آزمایشگاه رسانه MIT اهدا کرد که از اپستین گرفته بود. گیتس بعداً این دیدارها را «قضاوت اشتباه» خواند و گفت هیچ دوستی یا رابطه تجاری با اپستین نداشته و پس از عدم تحقق وعدههای مالی، ارتباط را قطع کرد. با این حال «ملیندا گیتس» همسر سابق بیل گیتس گفته این دیدارها یکی از عوامل طلاقشان در ۲۰۲۱ بود و اپستین را «شر مطلق» توصیف کرد.
تام باراک؛ «عکس بچه را بفرست»
تام باراک، املاکی سابق و دوست نزدیک دونالد ترامپ و فرستاده او در سوریه، در حالی اخیراً در سفرش به لبنان رفتار خبرنگاران لبنانی را «حیوانی» توصیف کرده بود، در رسوایی پرونده اپستین گرفتار شده است. ایمیلهای فاششده نشان میدهد باراک در ۲۰۱۶ با اپستین که محکومیت جنسی داشت و جرایمش علنی بود، مکاتبه نزدیک داشت.
در یکی از ایمیلها، اپستین از باراک میخواهد: «عکس خودت و بچه را بفرست. لبخند به لبم بیاور.» پیامی که به کودکی اشاره دارد و هیچ توضیحی برای آن ارائه نشده. این مکاتبه پس از آن بود که اپستین به باراک گفته بود درباره دوستیاش با ترامپ «تماسهای زیادی» دریافت کرده اما به آنها پاسخ نداده است.
ایلان ماسک؛ دسامبر ۲۰۱۴...
تلههای پروژه اپستین آنقدر هوشمندانه بوده که حتی فرد باهوش و ثروتمندی چون ایلان ماسک را نیز شکار کرده است. نام ماسک نیز در فایلهای اپستین آمده است. در یادداشت دفتر اپستین (دسامبر ۲۰۱۴)، نوشته شده: «یادآوری: ایلان ماسک به جزیره – آیا اتفاق میافتد؟» ماسک ادعا کرد دعوت را رد کرده و هرگز به جزیره نرفته، اما اعتراف کرد خانه اپستین در نیویورک را بازدید کرده و اپستین بارها سعی داشت او را به جزیره ببرد. در ۲۰۱۴، ماسک کنار گیلین مکسول (شریک جرم اپستین و محکوم به تسهیل قاچاق جنسی) در مهمانی «اسکار ونیتی فیر» عکس انداخته است.
در ۲۰۱۵، سلطان احمد بن سلایم (مدیرعامل اماراتی و شریک تجاری ترامپ) از اپستین خواست ماسک را به او معرفی کند. اپستین و سلایم دهها ایمیل ردوبدل کردند و سلایم بارها درخواست بازدید از جزیره اپستین را داشت. این ارتباطات، ماسک را در شبکه فاسد اپستین قرار داده است.
پرنس اندرو؛ واسطه فساد جنسی در بریتانیا
پرنس اندرو، عضو سابق خانواده سلطنتی بریتانیا، در بزرگترین رسوایی زندگیاش با اپستین و گیلین مکسول غرق شد. عکسهای فاششده نشان میدهد اندرو چگونه این مجرمان را به قلب جامعه اشرافی بریتانیا راه داد. شکار با اپستین، نشستن کنار مکسول در جعبه سلطنتی آسکات و عکسی در سندرینگهام که اندرو در آغوش ۵ نفر دراز کشیده است.
در ۲۰۱۹، اندرو مجبور به کنارهگیری از مسئولیتهای سلطنتی شد اما گفت از دوستی با اپستین «پشیمان نیست». در ۲۰۲۲، میلیونها پوند به ویرجینیا جوفری -قربانی اپستین که ادعا کرد اندرو سه بار به او تجاوز کرده- پرداخت کرد اما همچنان حاضر به پذیرش اتهاماتش نبود. مستندات اندرو را بهعنوان تسهیلکننده دسترسی اپستین به نخبگان بریتانیا نشان داد و اعتبارش را برای همیشه نابود کرد و درنهایت چارلز در اکتبر ۲۰۲۵ عنوانهای سلطنتی اندرو را سلب کرد.
جمع فاسدان جمع است
در فایلهای منتشرشده جفری اپستین در دسامبر ۲۰۲۵، علاوه بر چهرههای مذکور، نام و تصاویر افراد سرشناس دیگری نیز دیده میشود که اغلب در عکسهای مهمانیها، ایمیلها یا پروازهای اپستین حضور دارند. کریس تاکر، بازیگر معروف فیلمهای اکشن، در عکسهایی کنار بیل کلینتون و در هواپیما با غیلین مکسول دیده شده است. ریچارد برانسون، کارآفرین بریتانیایی و بنیانگذار گروه ویرجین نیز در ارتباطات اپستین ظاهر شده است.
وودی آلن، کارگردان مشهور سینما، در عکسی کنار استیو بنن، ایدئولوگ راستگرا و مشاور سابق ترامپ حضور دارد. پیتر مندلسون، سیاستمدار بریتانیایی، دوستیاش با اپستین چنان پررنگ بوده که شغل سفارت آمریکا را از دست داد. لری سامرز، وزیر خزانهداری سابق آمریکا و رئیس پیشین هاروارد و آلن درشوویتز، وکیل مشهور طبق ایمیلها و عکسها با اپستین مرتبط بودند. سارا فرگوسن، همسر سابق پرنس اندرو و دوشس یورک، کوین اسپیسی بازیگر متهم به آزار جنسی و دیانا رأس خواننده مشهور نیز در تصاویر مهمانیها دیده میشوند. وزارت دادگستری اعلام کرده طی هفتههای آینده اسناد کامل را منتشر خواهد کرد. باید دید آیا پرونده از چیزی که هست، پیچیدهتر خواهد شد؟
