به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی شامگاه دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران ضمن تشریح سیاستهای دولت در حوزه ورزش، بر واگذاری اختیارات به مسئولین محلی و استفاده از ظرفیت مولدسازی فضاهای ورزشی برای تأمین منابع مالی پروژهها تأکید کرد.
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه سیاستهای دولت در راستای حکمرانی و اسناد بالادستی، واگذاری اختیارات به مسئولان محلی را تا حد قوانین ممکن پیشبینی کرده است، اظهار داشت: در یک سال گذشته تلاش شده است تفکیک مسئولیتها با تطبیق دقیق انجام شود تا استانها بتوانند مدیریت پروژههای ورزشی خود را به نحو مطلوب انجام دهند.
دنیامالی با اشاره به نمونههای موفق واگذاری پروژههای بزرگ افزود: سالن ۶۵۰۰ نفری شهید رئیسی در مشهد ظرف یک سال گذشته به بهرهبرداری رسیده است و این نشان میدهد همکاری با استانداران و استفاده از ظرفیتهای محلی روند پروژهها را تسریع میکند.
وی همچنین به طرح مولدسازی فضاهای ورزشی و استفاده بهینه از اراضی مازاد اشاره کرد و گفت: در قالب مولدسازی اراضی و اماکن ورزشی که در اختیار سازمانها است میتوانند با تغییر کاربری مناسب ارزش افزوده پیدا کنند و منابع مالی حاصله صرف همان شهر و پروژههای مرتبط شود. این اقدام با رعایت قانون و تصویب کمیسیونهای مربوطه انجام میشود.
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه این سیاستها در چارچوب برنامه هفتم توسعه و با رعایت حدود اختیارات وزارت ورزش تدوین شده است، تصریح کرد: همه استانها اکنون برشهای استانی پروژههای ورزشی خود را دریافت کردهاند و استانداران موظف هستند با همکاری اداره کل ورزش و جوانان، برنامهها را در شورای برنامهریزی شهرستانها تصویب و اجرا کنند.
دنیامالی در پایان تأکید کرد: در کشور حدود ۹۸ هزار مکان ورزشی وجود دارد که شامل نیروهای مسلح، آموزش و پرورش، مدیریت شهری، مجموعه وزارت ورزش و بخش خصوصی است و برنامهریزی متوازن در سطح کشور برای استفاده بهینه از این ظرفیتها در حال انجام است.
