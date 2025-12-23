نتانیاهو درصدد تشکیل یک «ائتلاف» علیه ترکیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته با نخست وزیر یونان و رئیس جمهور قبرس در قدس اشغالی نشست برگزار کرد.

در بیانیه صادره از سوی این نشست بر توافق بر سر تقویت همکاری‌های امنیتی و فنی تاکید شده است.

نتانیاهو در این نشست مدعی شد که با همکاری طرف‌های مذکور و با استفاده از قدرت، صلح و ثبات را محقق خواهند کرد.

وی اضافه کرد: به کسانی که توهم تحقق دوباره امپراتوری‌هایشان را دارند می‌گویم که این مسئله هرگز رخ نخواهد داد. رسانه‌های عبری گزارش دادند که منظور نتانیاهو ترکیه بوده است.

نتانیاهو بدون اشاره به جنگ افروزی‌های تل‌آویو در منطقه مدعی شد که رژیم صهیونیستی به دنبال درگیری با هیچ طرفی نیست بلکه بالعکس خواهان تحقق صلح و ثبات است. وی مدعی حمایت از گذرگاه‌های آبی و همکاری با یونان و قبرس در خصوص دیگر مسائل مشترک شد و گفت که امیدوار است این «ائتلاف» مورد آزمایش قرار نگیرد.

رسانه‌های عبری گزارش دادند که این نشست به مثابه ارسال یک پیام به طرف‌های منطقه‌ای به ویژه ترکیه است.

روزنامه یدیعوت آحارانوت نیز گزارش داد که تل‌آویو، یونان و قبرس برای تشکیل نیروی واکنش سریع به عنوان یک نیروی نظامی مشترک در شرق دریای مدیترانه با مشارکت نیروهای زمینی، هوایی و دریایی برنامه ریزی می‌کنند. ۲ هزار و ۵۰۰ نیرو در این برنامه حضور خواهند داشت و در جزایر یونان، قبرس و اراضی اشغالی مستقر می‌شوند. این اقدام با هدف مقابله با ترکیه صورت می‌گیرد.