مرادی: اعتکاف فرصتی برای تربیت دینی و اجتماعی نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرادی صبح سهشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم اعتکاف با اشاره به اهمیت این آئین معنوی، اظهار کرد: فراهمسازی بسترهای لازم برای برگزاری مطلوب آن مورد تاکید است.
وی با بیان اینکه اعتکاف یکی از برنامههای مهم دینی در جامعه اسلامی است، گفت: این آئین نقش بسزایی در تربیت دینی نسل جوان و تقویت پیوندهای اجتماعی آنان با معارف اسلامی دارد و باید از ظرفیت آن به بهترین شکل استفاده شود.
فرماندار رودسر از دستگاههای اجرایی شهرستان خواست برای تأمین امنیت، بهداشت و سایر ملزومات مورد نیاز، در کنار حوزه علمیه و تبلیغات اسلامی حضور فعال داشته باشند و افزود: همه این اقدامات در راستای تربیت صحیح فرزندان و آشنایی آنان با ارزشهای دینی و حضور در اجتماعات مذهبی است.
مرادی ادامه داد: مسئولان وظیفه دارند شرایطی را فراهم کنند تا جوانان و نوجوانان بتوانند در فضایی آرام و معنوی با خدای خود خلوت کرده و برای زندگی در جامعه اسلامی آماده شوند.
وی با اشاره به آثار اجتماعی اعتکاف اظهار کرد: بازتاب معنوی این مراسم به کل جامعه سرایت میکند و باز بودن مساجد، طنین اذان و مناجاتهای سحرگاهی، نویدبخش روزهای خوبی برای امت اسلامی است.
فرماندار رودسر با اشاره به محدودیت امکانات حوزه علمیه و تبلیغات اسلامی، از تمامی مسئولان دستگاههای اجرایی خواست با همراهی و حمایت خود، در برگزاری هرچه مطلوبتر این مراسم مشارکت کنند.
مرادی بر ضرورت همکاری و نظارت جدی دستگاههایی از جمله بخشداریها، شهرداری، هلال احمر، آموزش و پرورش، اداره اوقاف، شبکه بهداشت و درمان و نیروی انتظامی تأکید کرد و گفت: این همکاریها باید در حوزههایی مانند تأمین امنیت محلهای برگزاری، نظارت بر سلامت مواد غذایی، رعایت نکات بهداشتی و ارائه خدمات درمانی به معتکفان متمرکز باشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری همه دستگاهها، مراسم اعتکاف امسال به بهترین شکل ممکن برگزار شود.
