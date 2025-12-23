  1. استانها
  2. گیلان
۲ دی ۱۴۰۴، ۹:۲۳

مرادی: اعتکاف فرصتی برای تربیت دینی و اجتماعی نسل جوان است

مرادی: اعتکاف فرصتی برای تربیت دینی و اجتماعی نسل جوان است

رودسر - فرماندار رودسر با تأکید بر نقش اعتکاف در تربیت دینی و اجتماعی نسل جوان، خواستار همکاری همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم معنوی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرادی صبح سه‌شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم اعتکاف با اشاره به اهمیت این آئین معنوی، اظهار کرد: فراهم‌سازی بسترهای لازم برای برگزاری مطلوب آن مورد تاکید است.

وی با بیان اینکه اعتکاف یکی از برنامه‌های مهم دینی در جامعه اسلامی است، گفت: این آئین نقش بسزایی در تربیت دینی نسل جوان و تقویت پیوندهای اجتماعی آنان با معارف اسلامی دارد و باید از ظرفیت آن به بهترین شکل استفاده شود.

فرماندار رودسر از دستگاه‌های اجرایی شهرستان خواست برای تأمین امنیت، بهداشت و سایر ملزومات مورد نیاز، در کنار حوزه علمیه و تبلیغات اسلامی حضور فعال داشته باشند و افزود: همه این اقدامات در راستای تربیت صحیح فرزندان و آشنایی آنان با ارزش‌های دینی و حضور در اجتماعات مذهبی است.

مرادی ادامه داد: مسئولان وظیفه دارند شرایطی را فراهم کنند تا جوانان و نوجوانان بتوانند در فضایی آرام و معنوی با خدای خود خلوت کرده و برای زندگی در جامعه اسلامی آماده شوند.

وی با اشاره به آثار اجتماعی اعتکاف اظهار کرد: بازتاب معنوی این مراسم به کل جامعه سرایت می‌کند و باز بودن مساجد، طنین اذان و مناجات‌های سحرگاهی، نویدبخش روزهای خوبی برای امت اسلامی است.

فرماندار رودسر با اشاره به محدودیت امکانات حوزه علمیه و تبلیغات اسلامی، از تمامی مسئولان دستگاه‌های اجرایی خواست با همراهی و حمایت خود، در برگزاری هرچه مطلوب‌تر این مراسم مشارکت کنند.

مرادی بر ضرورت همکاری و نظارت جدی دستگاه‌هایی از جمله بخشداری‌ها، شهرداری، هلال احمر، آموزش و پرورش، اداره اوقاف، شبکه بهداشت و درمان و نیروی انتظامی تأکید کرد و گفت: این همکاری‌ها باید در حوزه‌هایی مانند تأمین امنیت محل‌های برگزاری، نظارت بر سلامت مواد غذایی، رعایت نکات بهداشتی و ارائه خدمات درمانی به معتکفان متمرکز باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری همه دستگاه‌ها، مراسم اعتکاف امسال به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

کد خبر 6698923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها