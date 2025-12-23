به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شاه‌حسینی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، در گردهمایی قدردانی از مدیران و نمایندگان بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها در راستای حمایت از نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی و استمرار و تقویت همراهی‌ها در توسعه نهضت تحولی مدرسه‌سازی دولت وفاق ملی که در مرکز همایش‌های بین‌المللی ایران برگزار شد، با اشاره به سابقه شکل‌گیری و فعالیت این جامعه گفت: جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور در سال ۱۳۷۷ و در جوار بارگاه ملکوتی حضرت ثامن‌الحجج امام رضا (ع) شکل گرفت و از همان نقطه، هسته‌ای از عشق، نیت خالص و خدمت به آموزش‌وپرورش آغاز به کار کرد.

وی افزود: امروز پس از گذشت ۲۷ سال، جامعه خیرین مدرسه‌ساز توانسته است هزاران کلاس درس و فضای آموزشی را در اختیار آموزش‌وپرورش کشور قرار دهد و نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های آموزشی ایفا کند.

رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز ایران ادامه داد: اگر بخواهیم فقط به عملکرد سه سال اخیر اشاره کنیم، در سال ۱۴۰۲ میزان مشارکت خیرین مدرسه‌ساز به حدود ۱۱ همت رسید، در سال ۱۴۰۳ این عدد به ۱۸.۵ همت افزایش یافت و بر اساس آمارهای جدید، این میزان حتی تا حدود ۲۲ همت نیز رشد داشته است.

شاه‌حسینی با بیان اینکه در سال جاری نیز روند مشارکت‌ها ادامه داشته است، تصریح کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ کلاس درس و فضای آموزشی به آموزش‌وپرورش تحویل داده شده که ۶۱ درصد این پروژه‌ها با مشارکت مستقیم خیرین انجام شده است. این آمارها نشان می‌دهد که مردم و فعالان اقتصادی همچنان پای کار مدرسه‌سازی هستند و این مسیر با قوت ادامه دارد.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با تأکید بر انگیزه‌های معنوی خیرین اظهار کرد: مردم ما کار مدرسه‌سازی را دوست دارند، چون مدرسه‌سازی فقط یک کار عمرانی نیست؛ مدرسه‌سازی کار عشق است. کسی که وارد این عرصه می‌شود، صرفاً یک ساختمان نمی‌سازد، بلکه با نیت خالص قدم برمی‌دارد، نیتی که ریشه در باورهای دینی و اعتقادی دارد.

وی گفت: بسیاری از خیرین با نذر، توسل و نیت‌های معنوی وارد این میدان می‌شوند و لذتی که در کار مدرسه‌سازی وجود دارد، به اعتقاد من در کمتر کار خیری یافت می‌شود.

شاه حسینی افزود: همه کارهای خیر ارزشمند هستند و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی نیز خود یک کار خیر بزرگ محسوب می‌شود، اما لذت و اثرگذاری مدرسه‌سازی چیز دیگری است. حتی در شرایط سخت و مقاطع حساس، از جمله همین روزها، مشارکت فعالان اقتصادی در امور خیر نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه در بسیاری موارد افزایش هم داشته است و این نشان‌دهنده سلامت نیت‌ها و عمق اعتقاد خیرین است.

شاه‌حسینی با اشاره به نقش پررنگ فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: بنگاه‌های اقتصادی کشور، از بانک‌ها گرفته تا مجموعه‌های بزرگ تولیدی و صنعتی، کارنامه درخشانی در مدرسه‌سازی دارند. بانک ملی، بانک ملت، بانک صادرات و بسیاری دیگر از فعالان اقتصادی حاضر در این جمع، سال‌هاست که در کنار آموزش‌وپرورش ایستاده‌اند و مدارس متعددی را در سراسر کشور ساخته‌اند.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور گفت: گردهمایی امشب فرصتی برای هم‌افزایی دوباره است؛ فرصتی برای اینکه با همدلی و همراهی بیشتر، بتوانیم گام‌های موثرتری در مسیر توسعه عدالت آموزشی برداریم. ما خود را شاگرد این عزیزان می‌دانیم و امیدواریم با مدد، همراهی و نگاه بلند فعالان اقتصادی، مسیر مدرسه‌سازی و خدمت به دانش‌آموزان کشور با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.

در شب خاطره‌انگیز مدرسه سازی ایران با حضور بیش از صد مدیر ارشد بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌های همراه در امر مقدس مدرسه سازی به خصوص همراهان نهضت تحولی توسعه عدالت آموزشی دولت چهاردهم، ضمن تقدیر از این عزیزان مسیر درخشانی برای ادامه نهضت مدرسه سازی کشور گشوده شد.