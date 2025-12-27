به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک دبیر قرارگاه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی لرستان روز شنبه با مسئولان قطبهای سهگانه این نهضت در اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد.
در این جلسه آخرین وضعیت پروژههای مدرسهسازی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای تسریع روند اجرایی آنها مطرح شد.
شتاب در روند مدرسهسازی با مشارکت مردم
فرزاد محمدی، دبیر قرارگاه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی لرستان، با اشاره به روند مدرسهسازی در استان گفت: با پیگیریهای مدیرکل آموزش و پرورش و همکاری و تعامل اداره کل نوسازی مدارس استان، در ابتدای اجرای این طرح سهم لرستان ۳۱۵ پروژه مدرسهسازی تعیین شد که بخش قابل توجهی از آنها تاکنون به بهرهبرداری رسیده و در اختیار دانشآموزان قرار گرفته است.
وی افزود: از مجموع ۳۱۵ پروژه، ۲۱۶ طرح همچنان در دست اجراست که از این تعداد، ۸۶ پروژه فعال بوده و پیشرفت فیزیکی آنها بین ۴۰ تا ۹۰ درصد است و سایر پروژهها نیز با پیشرفت زیر ۴۰ درصد در دستور کار قرار دارند.
رویکرد عدالتمحور و اولویت مناطق کمتر برخوردار
معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش لرستان با تأکید بر رویکرد عدالتمحور این نهضت اظهار داشت: اجرای طرح نهضت توسعه فضاهای آموزشی با اولویت مناطق کمتر برخوردار، روستایی و حاشیهای دنبال میشود و یکی از مأموریتهای اصلی آموزش و پرورش در این مسیر، مردمیسازی پروژهها و جلب مشارکتهای محلی است.
وی خاطرنشان کرد: اداره کل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان مسئولیت امور عمرانی، فنی و مهندسی پروژهها را بر عهده دارد و نقش آموزش و پرورش و رابطان مردمی در فعالسازی ظرفیتهای اجتماعی و جذب مشارکت مردم برای تسریع در روند مدرسهسازی بسیار مهم است.
نقش رابطان مردمی در پیشبرد پروژهها
دبیر قرارگاه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی لرستان ادامه داد: رابطان مردمی باید با بهرهگیری از ظرفیتهای بومی، محلی و خیران منطقه، نقش مؤثری در همراهسازی مردم و پیشبرد پروژهها ایفا کنند تا مدارس مورد نیاز در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسند.
فرزاد محمدی افزود: به منظور همافزایی، تبادل تجربه و تقویت تعامل میان رابطان مردمی، همایش توجیهی و تبیینی این طرح بهزودی در سطح استان برگزار خواهد شد.
کاهش نابرابریهای آموزشی با مشارکت مردم
وی در پایان با اشاره به اهمیت نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، تصریح کرد: این نهضت با مشارکت مردم بهعنوان یکی از برنامههای راهبردی دولت و وزارت آموزش و پرورش، نقش مهمی در کاهش نابرابریهای آموزشی و ارتقای کیفیت فضاهای تحصیلی ایفا میکند و زمینه بهرهمندی دانشآموزان مناطق کمتر برخوردار از امکانات آموزشی مناسب را فراهم میسازد.
