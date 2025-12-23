افزایش فشار بر خانوارهای انگلیسی در پی کاهش رشد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکاینیوز، دادههای رسمی دفتر آمار ملی انگلیس نشان میدهد خانوارهای انگلیسی در سهماهه سوم سال جاری، به دلیل افزایش مالیات و فشار بر درآمدها، به میزان قابل توجهی، کمتر پسانداز کردهاند تا بتوانند سطح مصرف خود را حفظ کنند.
رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) انگلیس نیز در این دوره، تنها ۰.۱ درصد بود و نسبت به رشد ۰.۲ درصدی سهماه قبل، کاهش نشان میدهد که بیانگر کند شدن روند رشد اقتصادی است.
همچنین شاخصهای مالی خانوارها نشان میدهد فشار اقتصادی بر مردم افزایش یافته است. نسبت پسانداز خانوارها بین ژوئیه تا سپتامبر، ۰.۷ درصد کاهش یافته و به ۹.۵ درصد رسیده که کمترین میزان طی یک سال گذشته است. علاوه بر این، درآمد هر خانوار نیز ۰.۸ درصد کاهش یافته است، در حالی که در سهماهه قبل تغییری نداشت.
کارشناسان اقتصادی پیشبینی میکنند رشد اقتصادی انگلیس در سال آینده به ۱ درصد برسد که نسبت به رشد ۱.۴ درصدی امسال، کمتر است.
همچنین کسری حساب جاری انگلیس در سهماهه سوم سال به ۱۲.۱ میلیارد پوند معادل ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که کاهش چشمگیری نسبت به سهماهه دوم (۲.۸ درصد) نشان میدهد.
اسکای نیوز نوشت: این آمار نشان دهنده فشار مالی بر خانوارها و کند شدن شتاب اقتصادی پس از آغاز قوی سال ۲۰۲۵ است.
تارنمای «ایسترنآی» نیز به نقل از لیز مککیون مدیر دفتر آمار ملی انگلیس نوشت: این ارقام همان تصویر اولیه را تأیید میکنند؛ رشد همچنان در سهماهه سوم کند شده است.
این دادهها نشان میدهد اقتصاد انگلیس با چالشهای جدی روبهروست و عوامل خارجی از جمله حملات سایبری و مشکلات حوزه تولید در کاهش رشد اقتصادی نقش داشتهاند.
نظر شما