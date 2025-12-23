بیش از ۲۰۰۰ بخشنامه و دستور در تامین اجتماعی، تجمیع و تلخیص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: به منظور روان‌سازی و تسهیل دسترسی مخاطبان و ایجاد وحدت رویه در اجرای بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های سازمان تأمین اجتماعی، بیش از ۲۰۰۰ مورد بخشنامه اصلی و دستورات اداری، دستورالعمل‌ها و مکاتبات قبلی، طی ۱۴۸۵ جلسه کارشناسی و تخصصی نهایی و منتشر شده است. در خصوص دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های جدید نیز بیش از ۲۵۰ جلسه شورای تنقیح تشکیل و تاکنون (۴۳) بخشنامه تنقیحی جدید صادر شده است.

این سازمان در اجرای مفاد تفاهم‌نامه همکاری بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گزارشی از اقدامات صورت گرفته و در حال انجام در حوزه تجمیع، تلخیص و تنقیح بخشنامه‌ها و دستوالعمل‌های سازمانی ارائه داده است.

بر پایه این گزارش، تأمین اجتماعی یکی از دستگاه‌های پیشرو در اجرای تفاهم‌نامه همکاری بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، است که بر تنقیح مقررات مرتبط با حوزه‌های اقتصادی تأکید کرده است.

بر این اساس به منظور حفظ جامعیت، وحدت و یکپارچگی مقررات، هیچ بخشنامه‌ای مرتبط با بخشنامه‌های تنقیحی موجود وضع نخواهد شد مگر اینکه به نحوی در بخشنامه تنقیحی قبلی اعمال و الحاق شده باشد.

تجربه تأمین اجتماعی در طرح «تجمیع، تلخیص، تنقیح و اصلاح بخشنامه‌ها» را شاید بتوان اولین تجربه دستگاه‌های اجرایی کشور در زمینه مقررات‌زدایی در مفهوم موسع و فراتر از مجوززدایی دانست. در این طرح هر آنچه که منجر به کارآمدی و مطلوبیت حداکثری مقررات می‌شود اعم از حذف و کاهش مقررات دست و پاگیر، اصلاح مقررات فعلی و تدوین مقررات جدید، مورد اقدام قرار می‌گیرد. اقدامات سازمان در این راستا بارها مورد تحسین و تقدیرکتبی تشکل‌ها و نهادهایی نظیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران قرار گرفته و در عرصه بین‌المللی نیز موفق به دریافت جایزه تجارب موفق از سوی اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی (ISSA)‏‏ شده است.

پیشگامی تأمین اجتماعی در ایجاد دسترسی به قوانین برای فعالان اقتصادی

همچنین تأمین اجتماعی در خصوص ایجاد دسترسی حداکثری به قوانین و مقررات برای فعالان اقتصادی داخل و خارج کشور بر مبنای محورهای تفاهم‌نامه اشاره شده نیز از دستگاه‌های پیشگام است.

در راستای اصل شفافیت و دسترسی عموم به آخرین بخشنامه‌های سازمان، تمامی بخشنامه‌هایی که حقوق و تکالیفی را برای بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مستمری‌بگیران مقرر می‌دارند، در سامانه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی به نشانی(www.law.tamin.ir) در سایت رسمی سازمان و نسخه موبایلی آن در نرم‌افزار «تأمین من» در دسترس است؛ همچنین این موارد در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور به نشانی (www.dotic.ir) و سامانه ۱۲۰ دیوان عدالت اداری نیز ثبت و منتشر می‌شوند.

همچنین سامانه تخصصی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و آرای مرتبط با تأمین اجتماعی راه‌اندازی شده است. در این سامانه کلیه قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و آرای مرتبط با تأمین اجتماعی با آخرین اصلاحات با قابلیت جستجو در عنوان و متن، بارگزاری شده و به یکدیگر مرتبط شده‌اند. نسخه اینترنتی این سامانه به نشانی (law.tamin.ir) و نسخه نرم‌افزاری تلفن همراه آن در برنامه «تأمین من» بارگزاری و قابل نصب و استفاده است.

تدوین بخشنامه‌های تنقیحی با حضور و مشارکت تشکل‌ها

در بخش دیگری از این گزارش آمده است، در خصوص افزایش تعامل نهادهای حاکمیتی با تشکل‌های اقتصادی و ذی‌نفعان بخش خصوصی‏ با موضوع تفاهم‌نامه و مشارکت در طراحی و اجرای مدل مفهومی مشارکت ذی‌نفعان اقتصادی در تنظیم قوانین و مقررات در خصوص محورهای تعامل‏- تفاهم‌نامه نیز، تدوین بخشنامه‌های تنقیحی سازمان در حوزه‌های اقتصادی، پیوسته با حضور و مشارکت مؤثر نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی، ذینفعان و بخش خصوصی بوده و پیشنهادات متعددی از ذی‌نفعان دریافت و نسبت به اعمال آنها در بخشنامه‌های مربوطه اقدام یا با جلب نظر آنان، پیشنهادات مذکور تعدیل و در بخشنامه‌ها لحاظ شده است.

در برخی از بخشنامه‌های تنقیحی مرتبط با حوزه کارفرمایی (به‌ویژه بخشنامه مقاطعه‌کاران و بازرسی دفاتر قانونی)، صدها نفرساعت کار کارشناسی مشترک در تعامل تأمین اجتماعی با بخش خصوصی صرف شده است. در حال حاضر نیز طرح مذکور در قالب «شورای مقررات‌زدایی و وحدت رویه سازمان» با حضور نمایندگان ذینفعان جهت اصلاح و رفع موانع و خلاءهای بخشنامه‌های تنقیح شده، تداوم یافته و جلسات ماهانه شورای مزبور با حضور ذینفعان تشکیل می‌شود. شورای مقررات‌زدایی و وحدت رویه سازمان در دور جدید، تاکنون ۴۰ جلسه برگزار کرده و طی آن بخش مهمی از بخشنامه‌ها و رویه‌های مورد ایراد در اجرای بخشنامه‌های تنقیحی، حسب تقاضای تشکل‌های کارفرمایی مورد بررسی، ارزیابی و اصلاح قرار گرفته‌اند.

چاپ و انتشار مجموعه قوانین و مقررات

همچنین در خصوص برنامه‌های راهبردی مشترک برای بهبود محیط کسب و کار‏ نیز تأمین اجتماعی از سال‌های گذشته تاکنون اقدامات زیر را انجام داده است.

تدوین، چاپ و انتشار مجموعه‌های تنقیحی قوانین و مقررات» علاوه بر انتشار الکترونیک قوانین، مقررات و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی، اداره کل امور حقوقی و قوانین با هدف اطلاع‌رسانی، شفاف‌سازی و تنقیح قوانین و مقررات، تاکنون بیش از ۳۵ عنوان مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با تأمین اجتماعی تهیه و منتشر کرده که در اختیار مدیران و کارشناسان واحدهای ستادی و استانی و شعب و نمایندگان ذینفعان اقتصادی قرار گرفته و به عنوان مجموعه‌های مرجع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نظرخواهی عمومی در خصوص پیش‌نویس‌ها» در اجرای ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ساز و کار اجرایی لازم برای انتشار پیش‌نویس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان که به نحوی مرتبط با کسب و کار است، ظرف یک هفته پیش از تصویب در سایت سازمان، جهت اطلاع‌رسانی و جلب مشارکت عموم و فعالان اقتصادی، تهیه و اجرایی شده است.