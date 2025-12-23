  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۳

صادقی‌فر: نسل زد به چارچوب‌های سنتی اداری پایبند نیست

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی گفت: نسل زد کم‌کار نیست ولی قواعد سنتی اداری را نمی‌پذیرد و به دنبال اشتغال مستقل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم صادقی‌فر، رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با اشاره به ویژگی‌های نسل زد در محیط‌های اداری گفت: برداشت کم‌کارتر بودن این نسل لزوماً درست نیست، چرا که نوع کار آنها با نسل‌های پیشین تفاوت دارد.

وی افزود: این نسل ممکن است از نظر ساعات کاری حتی پرکارتر باشد، اما به چارچوب‌ها، قواعد و قوانین سنتی اداری کمتر پایبند است و تمایل دارد شیوه‌ها و رویه‌های کاری خاص خود را دنبال کند.

صادقی‌فر با بیان اینکه اعضای نسل زد ارتباط متفاوتی با کارفرمایان برقرار می‌کنند، تأکید کرد: این نسل روحیه خویش‌فرمایی بالایی دارد و در مقطع کنونی تلاش می‌کند برای خود فرصت‌های شغلی مستقل ایجاد کند.

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در پایان، این رویکرد را متفاوت از نسل‌های قبل دانست و گفت: در گذشته، افراد بیشتر به دنبال تثبیت شغلی و کار برای دیگران در یک ساختار مشخص بودند، در حالی که نسل جدید چنین الگوی کاری را کمتر می‌پذیرد.

مینا یاری

