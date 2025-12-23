حسینی: هنر انقلابی باید در برابر تهاجم فرهنگی دشمن کنشگر و فعال باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی، ظهر سه‌شنبه در مراسم اولین اجلاسیه شهدای هنر و رسانه استان البرز، که در اداره فرهنگ و ارشاد البرز برگزار شد با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در دیدار با دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان البرز، اظهار کرد: هر ایده و اندیشه‌ای اگر در قالب هنر جلوه‌گر شود، می‌تواند اثرگذار باشد و این ظرفیت بزرگی برای ترویج مفاهیم ارزشی است.

وی افزود: بدون تردید فعالیت در حوزه شهدا مصداق عمل صالح است؛ هر تئاتر، سرود، اثر تجسمی، فیلم یا سریالی که در مسیر یاد و راه شهدا باشد، تجلی عمل صالح است. هر فردی که با ایمان و اعتقاد در این مسیر گام بردارد، به حیات طیبه دست می‌یابد؛ چرا که نشاط و آرامش حقیقی در عمل نیک است و خداوند بهتر از آن پاداش می‌دهد.

حسینی گفت: شهدای ما با وجود تحمل سختی‌ها، از حیات طیبه برخوردار بودند و خشنود به لقاءالله رسیدند؛ آنان در دنیا و آخرت اهل آرامش‌اند. هر کسی که در مسیر حق گام بردارد و از مظلوم دفاع کرده و در برابر ظالم بایستد، زندگی آمیخته با طمأنینه خواهد داشت و از حرص، آز و وابستگی‌های دنیایی رها می‌شود.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: امروز رسالت سنگینی بر عهده قشر هنر و رسانه است. ما در نبردی نامتقارن قرار داریم؛ دشمنان با سرمایه‌گذاری گسترده در شبکه‌ها، هوش مصنوعی و فضای مجازی در تلاش‌اند تا بر افکار و اندیشه‌ها تسلط یابند، اما حرف ما حرف حق است. اگر روزگاری هالیوود در نظام سرمایه‌داری شکل گرفت، اکنون می‌بینیم که همان جریان چشم بر شهادت ده‌ها هزار زن و کودک در غزه بسته است؛ آمریکا و غرب نقاب از چهره خود برداشته‌اند و شعارهای پرزرق و برق‌شان درباره آزادی و حقوق بشر پوچ از آب درآمده است.

وی افزود: دشمنان حتی آزادی بیان و دموکراسی ادعایی خود را زیر سوال برده‌اند؛ چنان‌که یک دانشجوی ایرانی در دانشگاهی خارجی فقط به سبب ابراز ارادت به رهبر انقلاب از دانشگاه اخراج شد. این رفتارها نشان می‌دهد که باید در دشمن‌شناسی آگاه و هوشمند باشیم.

حسینی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند که باید به شبهات مطرح‌شده پاسخ داد. دشمن تمامی رخدادهای فرهنگی ما را رصد می‌کند، تا جایی که حتی دولت آمریکا درباره یک برنامه موسیقی در ایران بیانیه صادر می‌کند. چون نتوانسته‌اند در عرصه سرزمین ما نفوذ کنند، حال می‌خواهند در حوزه افکار و ذهن‌ها اثر بگذارند؛ بنابراین لازم است کنشگر فعال باشیم و با واکنش منطقی، به‌موقع و صریح در برابرشان بایستیم.

وی متذکر شد: ضعف‌های تاریخی و کنونی قدرت‌های غربی، از دوران استعمار و بردگی تا رفتار امروزشان، باید با زبان هنر برای مردم بیان شود. هنر ابزاری قدرتمند برای افشای ماهیت واقعی دشمنان و تبیین حق‌طلبی ملت ایران است.