به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز سه‌شنبه در نشست مشترک رؤسای جوامع هتل‌داران استان‌ها و مناطق آزاد، سرمایه‌گذاران و مدیران هتل‌های زنجیره‌ای، با اشاره به مجموعه سفرها و رایزنی‌های خارجی انجام‌شده در ماه‌های اخیر، اظهار کرد: تمرکز وزارتخانه در ماه‌های گذشته بر باز کردن مسیرهای ورود گردشگر به ایران بوده است؛ مسیری که از طریق گفت‌وگوهای مستقیم، رفع موانع سیاسی و فعال‌سازی دیپلماسی گردشگری، کشور به کشور و هدفمند دنبال شده است.

وی با بیان اینکه در این دوره، گفت‌وگوهای سازنده‌ای با وزرای گردشگری و مقامات ارشد کشورهای مختلف انجام شده، افزود: در ریاض، گفت‌وگوهای مفصلی با وزیر گردشگری عربستان انجام شد و در مجمع عمومی گردشگری با حضور بیش از ۱۵۰ هیئت و ۹۰ وزیر، جمع‌بندی‌های مثبتی برای همکاری‌های آینده شکل گرفت. همچنین رایزنی‌ها با عراق، عمان و چندین کشور دیگر، نتایج امیدوارکننده‌ای به همراه داشته است.

چین؛ بازار راهبردی و قابل دسترس

صالحی‌امیری با اشاره به اهمیت بازار چین تصریح کرد: امروز بیش از ۱۶۰ میلیون گردشگر چینی به خارج از کشور سفر می‌کنند و این عدد در افق میان‌مدت به حدود ۲۰۰ میلیون نفر خواهد رسید. سهم فعلی ایران از این بازار جای کار بیشتری دارد. هدف‌گذاری اولیه ما جذب حداقل چهار میلیون گردشگر چینی است که تنها دو درصد از کل بازار چین را شامل می‌شود و هدفی کاملاً قابل تحقق است.

وی افزود: در گفت‌وگو با وزیر فرهنگ و گردشگری چین، بر افزایش همکاری‌ها، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک و توسعه تعاملات میان آژانس‌ها و فعالان گردشگری دو کشور توافق شد و این موضوع با حمایت دولت و هماهنگی سایر دستگاه‌ها دنبال می‌شود.

اندونزی، جهان اسلام و گردشگری حلال

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با اندونزی گفت: اندونزی به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور مسلمان جهان با جمعیتی حدود ۲۸۰ میلیون نفر، علاقه‌مندی جدی به همکاری با ایران دارد. پروژه گردشگری جهان اسلام و گردشگری حلال از محورهای اصلی همکاری با این کشور است و توافق شد نمایشگاه‌های دوطرفه برگزار شود، تبادل گروه‌های فرهنگی و چهره‌های شاخص انجام گیرد و وزیر گردشگری اندونزی نیز به ایران سفر کند.

وی درباره عراق نیز اظهار کرد: عراق امروز در مسیر توسعه قرار دارد و علاقه‌مندی این کشور به همکاری گردشگری با ایران بسیار بالاست. توافقات خوبی برای افزایش تبادل گردشگر، تنوع‌بخشی به مقاصد و گسترش سفرها به استان‌های مختلف ایران و عراق انجام شده است تا توزیع منافع گردشگری عادلانه‌تر شود.

صالحی‌امیری با اشاره به حضور ایران در اجلاس تمدن‌های بزرگ در یونان گفت: در این اجلاس، با وزرای گردشگری چندین کشور از جمله چین، عراق و یونان گفت‌وگوهای مؤثری انجام شد و حتی موضوع ثبت مشترک یک اثر تاریخی در یونسکو مطرح و مورد استقبال قرار گرفت.

وی افزود: همچنین رایزنی‌هایی با آلمان، ترکیه، روسیه، آذربایجان، تاجیکستان، ازبکستان، گرجستان و مالزی انجام شده و فضای همکاری گردشگری با این کشورها نسبت به ماه‌های گذشته به‌طور محسوسی بهبود یافته است.

نشانه‌های بازگشت مثبت گردشگری

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به آمارهای رسمی اظهار کرد: پس از کاهش طبیعی سفرها در مقطعی از سال، خوشبختانه در مهر، آبان و آذر شاهد رشد مثبت بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که میزان اقامت و ضریب اشغال تخت در کشور افزایش یافته و این روند، پیام روشنی از بازگشت تدریجی گردشگری به شرایط عادی و پایدار دارد.

وی تاکید کرد: وظیفه دولت، رساندن گردشگر به ایران است؛ از تهران و مشهد تا اصفهان، شیراز، یزد، کرمان، گیلان و سایر استان‌ها. پس از آن، این بخش خصوصی، هتل‌داران، آژانس‌ها و تورگردان‌ها هستند که نقش اصلی را در میزبانی و خدمات‌رسانی ایفا می‌کنند.

صالحی‌امیری با تاکید بر نگاه حمایتی دولت به تشکل‌های گردشگری گفت: اعتقاد من به توانمندسازی تشکل‌ها، یک باور ریشه‌دار و مبتنی بر مبانی حکمرانی فرهنگی است. دولت در این حوزه نقش سیاست‌گذار، حامی و ناظر را ایفا می‌کند.

وی افزود: تفویض ۲۷ اختیار وزیر به استانداران انجام شده و مسیر واگذاری اختیارات بیشتر به تشکل‌ها نیز باز است. هیچ اختیاری از فعالان این حوزه کاسته نخواهد شد و با تعریف سازوکارهای نظارتی مناسب، امکان افزایش اختیارات نیز فراهم است.

حمایت دولت از فعالان گردشگری

وزیر میراث‌فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: دولت در شرایط اقتصادی دشوار کشور، گردشگری را یکی از اولویت‌های اصلی خود قرار داده است. پیگیری مسائل مرتبط با سوخت، انرژی، تسهیلات و صدور مجوزها با جدیت در حال انجام است و تمام ظرفیت وزارتخانه برای کاهش فشارها بر فعالان این صنعت بسیج شده است.