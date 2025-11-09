سالانه دو میلیون چینی می توانند به ایران سفر کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جمهوری اسلامی ایران، امروز یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در حاشیه بیست‌وششمین مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد در ریاض، با سون اییلی وزیر فرهنگ و گردشگری چین دیدار و گفت‌وگویی راهبردی داشت.

در این دیدار، دو طرف با تاکید بر توسعه همکاری‌های گردشگری، گسترش روابط فرهنگی و تقویت پیوندهای اقتصادی میان تهران و پکن، بر برنامه‌ریزی مشترک برای افزایش حجم گردشگران متقابل و استفاده از ظرفیت‌های عظیم بازار گردشگری چین توافق کردند.

ایران و چین؛ افق تازه در همکاری‌های گردشگری آسیا

صالحی‌امیری در این دیدار با اشاره به جایگاه ممتاز چین در عرصه جهانی گردشگری گفت: چین سالانه بیش از ۱۶۰ میلیون گردشگر به خارج از کشور اعزام می‌کند و قصد دارد این رقم را به ۲۰۰ میلیون نفر افزایش دهد. اگر ایران بتواند حتی یک درصد از این ظرفیت را جذب کند، سالانه بیش از دو میلیون گردشگر چینی می‌توانند به ایران سفر کنند؛ عددی راهبردی که می‌تواند تحولی بزرگ در صنعت گردشگری کشور رقم بزند.

وزیر میراث‌فرهنگی کشورمان در این دیدار بر لزوم تبادل گردشگر، همکاری در برگزاری رویدادهای فرهنگی و نمایشگاهی و گسترش ارتباطات میان فعالان گردشگری دو کشور تاکید کرد.

صالحی‌امیری با اشاره به رویکرد مثبت چین نسبت به ایران تصریح کرد: میان دو کشور هیچ‌گونه چالشی وجود ندارد. ملت‌های ایران و چین نسبت به یکدیگر نگاه سازنده دارند و این بستر اعتماد متقابل، زمینه‌ساز همکاری‌های پایدار فرهنگی و گردشگری خواهد بود.

وی افزود: ما از چین به‌عنوان یک شریک راهبردی در صنعت گردشگری جهانی یاد می‌کنیم و معتقدیم تعامل دو کشور می‌تواند الگویی موفق برای همکاری‌های آسیایی در عرصه گردشگری باشد.

قدردانی چین از حمایت ایران در مجمع جهانی گردشگری

در این دیدار، سوم اییلی وزیر فرهنگ و گردشگری چین ضمن تقدیر از حمایت جمهوری اسلامی ایران در رأی‌گیری روز گذشته مجمع جهانی گردشگری برای کسب کرسی این کشور، بر اهمیت روابط دوستانه و راهبردی تهران و پکن تاکید کرد.

وی گفت: معتقدیم گسترش همکاری‌های فرهنگی و گردشگری می‌تواند به تحکیم روابط دو ملت و افزایش سطح تعاملات اقتصادی منجر شود.

در پایان این گفت‌وگو، دو وزیر بر مجموعه‌ای از اقدامات مشترک از جمله: طراحی برنامه‌های تبادل گردشگر میان ایران و چین، مشارکت در رویدادهای فرهنگی و نمایشگاهی دو کشور، استفاده از ظرفیت بازار گردشگری چین برای معرفی جاذبه‌های ایران و ارتقای همکاری‌های فنی و اقتصادی در حوزه گردشگری تاکید کردند.

دیدار با وزیر گردشگری اندونزی

در حاشیه بیست‌وششمین مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد در ریاض، سیدرضا صالحی‌امیری با ویدیانتی پوتری واردانا، وزیر گردشگری اندونزی دیدار و گفت‌وگو داشت.

دو طرف در این نشست با تاکید بر تاریخچه همکاری‌های گردشگری در دو دهه اخیر و اراده مشترک برای توسعه روابط دوجانبه، بر برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد گردشگران، تبادل تجربه میان فعالان گردشگری، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک در تهران و جاکارتا و توسعه گردشگری اسلامی و حلال توافق کردند.

صالحی‌امیری در این دیدار گفت: روابط گردشگری ایران و اندونزی در دو تا سه دهه اخیر بسیار خوب و مستحکم بوده و اکنون اراده دو کشور برای توسعه آن قوی است. هدف‌گذاری اصلی ما افزایش تعداد گردشگران، فعال‌سازی پروازهای مستقیم و معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران و اندونزی است. همچنین برگزاری نمایشگاه مشترک در تهران و جاکارتا می‌تواند فرصت‌های سازنده‌ای برای همکاری‌های پایدار ایجاد کند.

وی افزود: یکی از ابتکارات مهم این همکاری، پروژه گردشگری حلال است که با هدف توسعه گردشگری اسلامی از سوی اندونزی طراحی شده و ظرفیت بزرگی برای جذب گردشگران مسلمان فراهم می‌کند.

در این دیدار، وزیر گردشگری اندونزی ضمن استقبال از پیشنهادات ایران گفت: اندونزی آمادگی کامل دارد روابط گردشگری و فرهنگی خود با ایران را توسعه دهد. ما اراده قوی برای افزایش همکاری‌ها، ایجاد پروازهای مستقیم و اجرای پروژه گردشگری حلال داریم و آماده مشارکت در برنامه‌های مشترک هستیم.

دو وزیر بر مجموعه‌ای از اقدامات مشترک از جمله توسعه گردشگری بین دو کشور و افزایش حجم گردشگران، فعال‌سازی پروازهای مستقیم تهران-جاکارتا و بالعکس، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک در تهران و جاکارتا و مشارکت در پروژه گردشگری حلال با هدف تقویت گردشگری در جهان اسلام تاکید کردند.

آماده گسترش همکاری‌ها و امضای تفاهمنامه با تهران هستیم

صالحی‌امیری در حاشیه بیست‌وششمین مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد در ریاض، با وزیر گردشگری هند دیدار و گفت‌وگویی سازنده داشت.

در این دیدار، دو طرف با تاکید بر سابقه طولانی روابط فرهنگی و اشتراکات تمدنی ایران و هند، بر برنامه‌ریزی برای افزایش تعاملات گردشگری و فرهنگی، تبادل تجربه میان فعالان حوزه گردشگری و برگزاری رویدادها و نمایشگاه‌های مشترک توافق کردند.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های مشترک گردشگری دو کشور گفت: ایران و هند سابقه‌ای طولانی و غنی در زمینه روابط فرهنگی و تمدنی دارند. ما باید این سرمایه عظیم تاریخی را مبنای توسعه گردشگری، تبادل گردشگر و همکاری‌های فرهنگی قرار دهیم.

وزیر میراث‌فرهنگی کشورمان افزود: همکاری با هند در زمینه گردشگری نه تنها به توسعه روابط فرهنگی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند سهم دو کشور از بازار گردشگری منطقه‌ای و جهانی را افزایش دهد.

آمادگی هند برای گسترش روابط

در این دیدار، گاجندرا سینگ شکهاوات ضمن استقبال از پیشنهادهای ایران گفت: هند آماده است همکاری‌های خود با ایران را گسترش دهد و در فرصت مناسب، تفاهمنامه‌های مشترک در حوزه گردشگری امضا کنیم. برگزاری نمایشگاه‌های گردشگری و ایجاد فرصت‌های گفت‌وگو، مسیر سازنده‌ای برای توسعه همکاری‌های دو کشور خواهد بود.

دو وزیر بر مجموعه‌ای از اقدامات مشترک از جمله، تقویت همکاری‌های گردشگری و فرهنگی، تبادل تجربه میان فعالان گردشگری، برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای مشترک و پیشبرد تفاهمنامه‌های مشترک برای توسعه همکاری‌های راهبردی تاکید کردند.

هدف ما افزایش گردشگران متقابل ایران و عراق به پنج میلیون نفر است

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، در دیدار با احمد فکاک البدرانی، وزیر فرهنگ، گردشگری و میراث‌فرهنگی عراق، بر ثبت جهانی آئین راهپیمایی اربعین به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد معنوی جهان، توسعه همکاری‌های گردشگری، افزایش حجم سفرهای زیارتی و سیاحتی میان دو ملت و تشکیل کمیته فنی مشترک ایران و عراق تاکید کرد.

در این دیدار، صالحی‌امیری با اشاره به جایگاه بی‌بدیل اربعین حسینی در جهان اسلام گفت: راهپیمایی اربعین بزرگ‌ترین گردهمایی آئینی و معنوی است و شایسته است به‌عنوان میراث‌معنوی بشریت در فهرست جهانی یونسکو ثبت شود. این آئین، نماد عشق، ایمان و وحدت ملت‌های مسلمان به‌ویژه دو ملت ایران و عراق است.

وزیر میراث‌فرهنگی کشورمان ضمن تقدیر از مهمان‌نوازی ملت عراق در ایام اربعین افزود: رفتار کریمانه مردم عراق با زائران ایرانی، جلوه‌ای از پیوند قلبی دو ملت است و باید در قالب همکاری‌های فرهنگی و گردشگری پایدار نهادینه شود.

صالحی‌امیری با بیان اینکه عراق یکی از مهم‌ترین شریک‌های گردشگری ایران به شمار می‌آید، تصریح کرد: در سال گذشته بیش از سه‌ونیم میلیون زائر ایرانی به عراق سفر کردند (البته این آمار بدون احتساب راهپیمایی اربعین است) و تقریباً همین تعداد زائر عراقی نیز به ایران آمدند. هدف ما افزایش این تعداد به پنج میلیون گردشگر متقابل در سال آینده است.

وی با اشاره به اینکه تحقق این هدف مستلزم ایجاد مشوق‌ها و تسهیلات در حوزه حمل‌ونقل و اقامت است، گفت: دولت‌های ایران و عراق، مجامع صنفی و فعالان گردشگری می‌توانند با طراحی بسته‌های حمایتی، هزینه سفر زائران و گردشگران را کاهش دهند و ارتباطات مردمی را گسترش دهند.

ایران و عراق؛ الگوی نوین «گردشگری زیارت و سیاحت»

صالحی‌امیری با اشاره به ضرورت توسعه گردشگری ترکیبی میان دو کشور اظهار داشت: زائران عراقی هنگام سفر به ایران علاوه بر زیارت اماکن مقدس، از جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی کشور بازدید می‌کنند. ما نیز تمایل داریم زائران ایرانی در سفر به عراق از مناطق تاریخی، فرهنگی و طبیعی آن کشور بهره‌مند شوند تا مفهوم گردشگری زیارت، سیاحت و سلامت در هر دو کشور نهادینه شود.

وی همچنین از تشکیل کمیته فنی مشترک گردشگری ایران و عراق برای حل موانع اجرایی استقبال کرد و افزود: این کمیته می‌تواند زمینه‌ساز رفع موانع تردد، توسعه زیرساخت‌ها و هم‌افزایی در مدیریت سفرهای زائران باشد.

در این دیدار، احمد فکاک البدرانی، وزیر فرهنگ، گردشگری و میراث‌فرهنگی عراق، ضمن استقبال از پیشنهادهای صالحی‌امیری گفت: ملت عراق از گسترش همکاری‌های فرهنگی و گردشگری با جمهوری اسلامی ایران استقبال می‌کند. اربعین حسینی میراث مشترک و مایه افتخار دو ملت است و آماده‌ایم در مسیر ثبت جهانی آن با همکاری ایران حرکت کنیم.

وی با تاکید بر اهمیت افزایش ارتباطات مردمی افزود: ایجاد تسهیلات متقابل برای زائران، تسریع در خدمات حمل‌ونقل و بهبود زیرساخت‌های اقامتی از جمله اولویت‌های ماست. دو ملت ایران و عراق پیوندی تاریخی دارند که باید در قالب همکاری‌های فرهنگی پایدار تقویت شود.

در پایان این دیدار، دو وزیر بر مجموعه‌ای از اقدامات مشترک از جمله: ثبت جهانی آئین راهپیمایی اربعین حسینی در فهرست میراث معنوی یونسکو، افزایش شمار گردشگران متقابل ایران و عراق به پنج میلیون نفر، تشکیل کمیته فنی مشترک گردشگری برای رفع موانع اجرایی و توسعه مدل «گردشگری زیارت و سیاحت» میان دو کشور، تاکید کردند.

صالحی‌امیری این توافقات را گامی مهم در مسیر دیپلماسی فرهنگی و مردمی ایران و عراق دانست و گفت: ایران و عراق امروز در عمق فرهنگ، ایمان و میراث معنوی، شریک و همراه یکدیگرند.

فصل جدیدی در روابط گردشگری میان دو کشور آغاز شده است

صالحی‌امیری با اشاره به دستاوردهای فرهنگی مشترک دو کشور گفت: بعد از سفر دکتر پزشکیان به ارمنستان، فصل جدیدی در روابط گردشگری ایران و ارمنستان آغاز شده است. برگزاری کنسرت ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید بازتاب بسیار مثبتی داشت و نشان‌دهنده علاقه مردم ارمنستان به فرهنگ و هنر ایران است. هدف ما توسعه همکاری‌های گردشگری، به‌ویژه گردشگری خودرویی و خانوادگی از مرزها و ایجاد تجربه‌های مشترک برای گردشگران دو کشور است.

وزیر میراث‌فرهنگی کشورمان تاکید کرد: ایجاد کمیته مشترک برای پیگیری مصوبات و تسهیل سفر گردشگران دو کشور می‌تواند مسیر همکاری‌ها را به شکل مستمر و هدفمند پیش ببرد.

در این دیدار، گئورگ پاپویان ضمن قدردانی از مهمان‌نوازی و همکاری ایران، گفت: از برگزاری کنسرت ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت‌جمشید بسیار سپاسگزاریم. این اقدام بازتاب بسیار خوبی در ارمنستان داشت و نشان می‌دهد مردم علاقه‌مندند تجربه سفر به ایران را داشته باشند. ما با تمام پیشنهادات ایران برای توسعه گردشگری، از جمله گردشگری خودرویی و همکاری‌های فرهنگی موافق هستیم و آماده اجرای مشترک مصوبات هستیم.

دو وزیر بر مجموعه‌ای از اقدامات مشترک از جمله توسعه گردشگری خودرویی و خانوادگی از مرزهای مشترک، تقویت تبادل فرهنگی و برنامه‌های مشترک هنری، ایجاد کمیته مشترک برای پیگیری و اجرای مصوبات و افزایش حضور گردشگران ارمنی در ایران و گردشگران ایرانی در ارمنستان تاکید کردند.