  1. استانها
  2. سمنان
۳ دی ۱۴۰۴، ۷:۴۳

صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری صنایع‌دستی؛ درخشش هنر ایرانی در بازارهای جهانی

صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری صنایع‌دستی؛ درخشش هنر ایرانی در بازارهای جهانی

دامغان- معاون وزیر میراث فرهنگی با اشاره به صادرات سالانه ۴۰۰ میلیون دلار صنایع‌دستی، بر نقش چشمگیر این هنر در توسعه اقتصادی و معرفی فرهنگ ایران به جهان تأکید کرد.

مریم جلالی معاون وزیر میراث فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به ظرفیت‌های صادراتی صنایع دستی در کشورمان اظهار کرد: سالانه ۴۰۰ میلیون دلار صنایع دستی به کشورهای خارجی صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه عمده این صنایع دستی دستبافته‌ها، قلم‌زنی، صنایع چوب، و چرم دوزی عمده صنایع دستی است که به کشورهای همسایه صادر می‌شود، افزود: صنایع دستی ایران بازارهای خوبی در خارج دارند.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی ادامه داد: در کشور ۵۷۰ هزار هنرمند صنایع دستی در سامانه مجوزها در ۳۰۰ رشته هنری ثبت شده است

جلالی همچنین بیان کرد: امسال ۴۰ همت اعتبار برای تسهیلات صنایع دستی به هنرمندان اختصاص یافته که این رقم نسبت به سال گذشته ۱۰ برابر شده است

وی افزود: مهمترین اهداف ما توسعه صنایع دستی و فروش محصولات و دستسازه‌های هنرمندان و حمایت از این قشر است.

کد خبر 6699790

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها