پوریانی: حکم اعدام ۲ متجاوز به عنف در زندان قائمشهر اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی گفت: این پرونده مربوط به وقوع جرم تجاوز به عنف در سال ۱۴۰۱ در شهرستان سیمرغ بوده که پس از طرح شکایت از سوی شاکی و طی مراحل قانونی، در مراجع قضائی مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: متهمان پس از انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی‌های قانونی لازم، بر اساس دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان مازندران، به اتهام تجاوز به عنف به مجازات اعدام محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به طی شدن کامل فرآیندهای قانونی، تصریح کرد: پس از تأیید رأی صادره در دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی، حکم اعدام محکومان در زندان قائمشهر اجرا شد.

پوریانی خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی با قاطعیت و در چارچوب قانون، با جرایم خشن و جرایمی که امنیت و آرامش عمومی جامعه را با مخاطره مواجه کنند، برخورد قاطع خواهد داشت.