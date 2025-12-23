به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز سه شنبه در سفر به دانمارک موضع اتخاذ شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص تصرف گرینلند را رد کرد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، رئیس جمهور فرانسه در این خصوص گفت: گرینلند متعلق به مردمش است.

امانوئل ماکرون در این ارتباط اضافه کرد: من حمایت بی‌دریغ فرانسه از حاکمیت و تمامیت ارضی دانمارک و گرینلند را مجدداً مورد تأکید قرار می‌دهم.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه اعلام کرد: آمریکا به دلایل مرتبط با امنیت ملی خود به گرینلند نیاز دارد.

اورزلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا نیز دیروز دوشنبه در پیامی در رسانه اجتماعی خود در ایکس در خصوص چشم طمع دولت ترامپ به گرینلند موضوع گیری کرد.

رئیس کمیسیون اروپا در این ارتباط نوشت: امنیت قطب شمال همچنان اولویت اصلی اتحادیه اروپا است و ما به دنبال همکاری با متحدان و شرکاء در این زمینه هستیم. تمامیت ارضی و حاکمیت از اصول اساسی حقوق بین‌الملل هستند. این اصول نه تنها برای اتحادیه اروپا، بلکه برای کشورهای سراسر جهان ضروری هستند. ما با دانمارک و مردم گرینلند ابراز همبستگی کاملی می‌کنیم.