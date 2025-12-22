ادعای ترامپ: آمریکا برای امنیت ملی اش به گرینلند نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا بامداد سهشنبه اعلام کرد: آمریکا به دلایل مرتبط با امنیت ملی خود به گرینلند نیاز دارد.
روابط خوب با رئیس جمهوری چین
وی در ادامه اعلام کرد: رابطه خوبی با شیء جین پینگ، رئیسجمهور چین دارم.
دزدی از نفتکشها در سواحل ونزوئلا
وی درباره نفت مصادرهشده از نفتکشها در سواحل ونزوئلا نیز گفت: نفتی را که از نفتکشهای توقیفشده؛ مصادره کردهایم، حفظ خواهیم کرد.
ترامپ افزود: شاید آن را بفروشیم یا نگه داریم و از آن برای تجدید ذخایر راهبردی نفت آمریکا استفاده کنیم.
ترامپ در بخش دیگری از سخنانش اشاره داشت: نمایش تصاویر بیل کلینتون در کنار اپستین برایم خوشایند نبود و علاقهای به نمایش تصاویر دیگر افراد هم ندارم.
ونزوئلا
رئیسجمهور آمریکا همچنین در اظهاراتی تند درباره رئیس جمهوری ونزوئلا گفت: اگر مادورو دست به قدرتنمایی علیه واشنگتن بزند، آخرین نمایش او خواهد بود.
وی در سخنانی ادعا کرد: سرنوشت ماندن مادورو به دست خودش است و او باید کنار برود.
کلمبیا
ترامپ همچنین در سخنانی تند علیه رئیس جمهوری کلمبیا مدعی شد که وی کوکائین به آمریکا صادر میکند و دوست ایالات متحده نیست.
وی افزود: رئیسجمهور کلمبیا باید به وجود کارخانههای تولید مواد مخدر در کشورش توجه کند و هرچه سریعتر آنها را تعطیل کند.
اوکراین
ترامپ با اشاره به تحولات اوکراین تصریح کرد: گفتوگوها درباره اوکراین همچنان ادامه دارد و در صورت لزوم با ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رؤسای جمهور روسیه و اوکراین گفتوگو خواهم کرد و هر کاری لازم باشد انجام میدهم تا این جنگ متوقف شود.
وی ادامه داد: ما دیگر در اوکراین هیچ پولی از دست نمیدهیم؛ همانطور که میدانید جو بایدن ۳۵۰ میلیارد دلار پرداخت کرد و کسی نمیداند چه بر سر آن آمد.
ترامپ گفت: اکنون ما موشکها، هواپیماها و بهترین تجهیزات نظامی را به ناتو میفروشیم و این ائتلاف را وادار کردهایم تا هزینههای دفاعی خود را از ۲ درصد به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی شأن افزایش دهند.
وی افزود: گفتوگوها درباره اوکراین در حال پیشرفت است و ما پولی به کییف ارسال نمیکنیم، بلکه سلاح به ناتو میفروشیم و آنها هزینه آن را پرداخت کرده و درباره نحوه استفاده از آن تصمیم میگیرند.
