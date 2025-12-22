  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲ دی ۱۴۰۴، ۳:۱۴

ادعای ترامپ: آمریکا برای امنیت ملی اش به گرینلند نیاز دارد

رییس جمهوری آمریکا برای توجیه الحاق گرینلند به کشورش مدعی شد که آمریکا برای امنیت ملی کشورش به این منطقه نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه اعلام کرد: آمریکا به دلایل مرتبط با امنیت ملی خود به گرینلند نیاز دارد.

روابط خوب با رئیس جمهوری چین

وی در ادامه اعلام کرد: رابطه خوبی با شیء جین پینگ، رئیس‌جمهور چین دارم.

دزدی از نفتکش‌ها در سواحل ونزوئلا

وی درباره نفت مصادره‌شده از نفتکش‌ها در سواحل ونزوئلا نیز گفت: نفتی را که از نفتکش‌های توقیف‌شده؛ مصادره کرده‌ایم، حفظ خواهیم کرد.

ترامپ افزود: شاید آن را بفروشیم یا نگه داریم و از آن برای تجدید ذخایر راهبردی نفت آمریکا استفاده کنیم.

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش اشاره داشت: نمایش تصاویر بیل کلینتون در کنار اپستین برایم خوشایند نبود و علاقه‌ای به نمایش تصاویر دیگر افراد هم ندارم.

ونزوئلا

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در اظهاراتی تند درباره رئیس جمهوری ونزوئلا گفت: اگر مادورو دست به قدرت‌نمایی علیه واشنگتن بزند، آخرین نمایش او خواهد بود.

وی در سخنانی ادعا کرد: سرنوشت ماندن مادورو به دست خودش است و او باید کنار برود.

کلمبیا

ترامپ همچنین در سخنانی تند علیه رئیس جمهوری کلمبیا مدعی شد که وی کوکائین به آمریکا صادر می‌کند و دوست ایالات متحده نیست.

وی افزود: رئیس‌جمهور کلمبیا باید به وجود کارخانه‌های تولید مواد مخدر در کشورش توجه کند و هرچه سریع‌تر آن‌ها را تعطیل کند.

اوکراین

ترامپ با اشاره به تحولات اوکراین تصریح کرد: گفت‌وگوها درباره اوکراین همچنان ادامه دارد و در صورت لزوم با ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رؤسای جمهور روسیه و اوکراین گفت‌وگو خواهم کرد و هر کاری لازم باشد انجام می‌دهم تا این جنگ متوقف شود.

وی ادامه داد: ما دیگر در اوکراین هیچ پولی از دست نمی‌دهیم؛ همان‌طور که می‌دانید جو بایدن ۳۵۰ میلیارد دلار پرداخت کرد و کسی نمی‌داند چه بر سر آن آمد.

ترامپ گفت: اکنون ما موشک‌ها، هواپیماها و بهترین تجهیزات نظامی را به ناتو می‌فروشیم و این ائتلاف را وادار کرده‌ایم تا هزینه‌های دفاعی خود را از ۲ درصد به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی شأن افزایش دهند.

وی افزود: گفت‌وگوها درباره اوکراین در حال پیشرفت است و ما پولی به کی‌یف ارسال نمی‌کنیم، بلکه سلاح به ناتو می‌فروشیم و آن‌ها هزینه آن را پرداخت کرده و درباره نحوه استفاده از آن تصمیم می‌گیرند.

