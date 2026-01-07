بورل: آمریکا دیگر متحد اروپا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای ایزویستیا، جوزپ بورل مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که آمریکا دیگر متحد اصلی اتحادیه اروپا نیست.
وی افزود: آمریکاییها دیگر نمیتوانند روی اروپاییها حساب کنند. ما در حال تجربه واقعیتهای جدیدی هستیم.
این دیپلمات اروپایی افزود: کشورهای اروپایی باید امنیت خود را با ابزارها و توان داخلی خود تأمین کنند.
بورل به تهدیدات آمریکا علیه گرینلند اشاره کرد و گفت: برخی افراد از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نقش پلیس جهانی را بر عهده گرفته خوشحالند. اگر تفنگداران آمریکا در گرینلند مستقر شوند، چه باید بکنیم؟ آیا صرفاً باید بگوییم که تمامیت ارضی باید رعایت شود؟
رویکرد توسعه طلبانه دولت کنونی آمریکا که به صراحت خواهان الحاق برخی مناطق خودمختار یا حتی کشورهای مستقل به خاک خود شده است، بیش از همه دولتهای غربی را نگران کرده است. ترامپ خواهان الحاق گرینلند و کانادا به خاک آمریکا شده است.
