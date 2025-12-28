  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۳۶

ماتوینکو: «زلنسکی» وقت‌کشی می‌کند تا از توافق صلح جلوگیری کند

ماتوینکو: «زلنسکی» وقت‌کشی می‌کند تا از توافق صلح جلوگیری کند

رئیس شورای فدراسیون روسیه اعلام کرد: زلنسکی سعی دارد وقت‌کشی کند تا از توافق صلح جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «والنتینا ماتوینکو» رئیس شورای فدراسیون روسیه امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد که زلنسکی در تلاش است تا از دسترسی به هرگونه توافق صلحی در خصوص اوکراین جلوگیری کند.

بر اساس اعلام این رسانه، ررئیس شورای فدراسیون روسیه در این خصوص گفت: زلنسکی آماده نامزدی برای ریاست جمهوری نیست.

والنتینا ماتوینکو در ادامه اضافه کرد: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین آماده نامزدی برای ریاست جمهوری نیست؛ او سعی دارد وقت‌کشی کند تا از توافق صلح جلوگیری کند.

این مقام اوکراینی در ادامه اضافه کرد که ولودیمیر زلنسکی توسط جنگ‌طلبان اروپایی به انجام این کار ترغیب می‌شود و تلاش می کند تا این کار را نیز به سرانجام برساند.

