بیانیه آمریکا و اوکراین درباره مذاکرات فلوریدا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آمریکا و اوکراین در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که طی سه روز گذشته مجموعه‌ای از نشست‌های «سازنده» با مشارکت هیئت اوکراینی و شرکای آمریکایی و اروپایی در فلوریدا برگزار شده و محور این گفت‌وگوها بررسی چارچوب‌ها و گام‌های عملی برای دستیابی به صلح در اوکراین بوده است.

در این بیانیه مشترک آمده است که هیئت اوکراینی طی سه روز، رایزنی‌های فشرده و سازنده‌ای با طرف‌های آمریکایی و اروپایی داشته و همچنین یک نشست جداگانه میان مقامات آمریکا و اوکراین در فلوریدا برگزار شده که «سازنده» توصیف شده است.

دو طرف اعلام کردند که در این مذاکرات، جدول‌های زمانی و ترتیب گام‌های بعدی مرتبط با طرح صلح اوکراین مورد بررسی قرار گرفته و درباره توسعه «طرح بیست‌بندی» و یکسان‌سازی مواضع در خصوص تضمین‌های امنیتی برای اوکراین گفت‌وگو شده است.

در ادامه بیانیه تأکید شده که اوکراین همچنان به تحقق صلحی عادلانه و پایدار متعهد است و صلح مورد نظر نباید صرفاً به توقف درگیری‌ها محدود شود، بلکه باید بنیانی مستحکم برای آینده‌ای باثبات ایجاد کند.

آمریکا و اوکراین همچنین اعلام کردند که اولویت اصلی، توقف جنگ، تضمین امنیت و فراهم‌سازی شرایط لازم برای بازسازی، بهبود و ثبات بلندمدت اوکراین است.

این بیانیه در حالی صادر شده است که با تداوم جنگ اوکراین و فرسایشی شدن درگیری‌ها، تلاش‌های دیپلماتیک غرب برای تدوین چارچوبی سیاسی جهت مدیریت بحران افزایش یافته است. در ماه‌های اخیر، اختلاف‌نظرها درباره تضمین‌های امنیتی، زمان‌بندی اجرای توافق‌ها و آینده ساختار امنیتی اوکراین، از چالش‌های اصلی مسیر مذاکرات میان کی‌یف، واشنگتن و متحدان اروپایی به شمار می‌رود.