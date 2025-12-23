گلشن: لنگرود دارای ۷ هکتار سطح زیرکشت نیشکر است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن بعد از ظهر سه شنبه در راستای حمایت از توسعه کشتهای جایگزین و افزایش بهرهوری کشاورزی، با حضور در یکی از مزارع نیشکر شهرستان در روستای خالجیر شهر شلمان، از روند رشد این محصول بازدید میدانی به عمل آورد و گفت: استمرار و گسترش این الگوی کشت صنعتی مورد تاکید است
فرماندار لنگرود با بیان اینکه شهرستان دارای ۷ هکتار سطح زیرکشت نیشکر است، گفت: نیشکر که در فروردین و اردیبهشت کاشته میشود، قابلیت رویش مجدد تا حدود ۷ سال را دارد و با تجدید کشت سالانه بوتههای خشک، میتوان علاوه بر کاهش هزینههای نیروی کار، ثبات اقتصادی ایجاد کرد.
وی افزود: زمان برداشت این محصول از انتهای پاییز در آذرماه آغاز و تا ابتدای زمستان ادامه دارد و عملکرد متوسط در حال حاضر ۴ تن در هکتار است که در سالهای گذشته تا ۵ تن هم ثبت شده است. همچنین متوسط قیمت فروش شکر قهوهای حاصل از این نیشکر، ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است.
یوسف گلشن با اشاره به اهمیت آموزش کشاورزان، تصریح کرد: ۷ هکتار نیشکر در لنگرود نه تنها یک واحد تولیدی، بلکه یک آزمایشگاه زنده است تا کشاورزان با برگزاری دورههای آموزشی، با روشهای صحیح کوددهی، مدیریت بقایای گیاهی و تکنیکهای مبارزه با آفات در سالهای دوم تا هفتم آشنا شوند. افت عملکرد در سالهای بعد اجتنابناپذیر است، اما با روشهای علمی میتوان این کاهش را به حداقل رساند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تأمین تسهیلات لازم برای توسعه زیرساختهای فرآوری اولیه و افزایش سطح زیرکشت در صورت موفقیت بیشتر، باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد تا بهرهوری و ارزش افزوده کشاورزی شهرستان افزایش یابد.
