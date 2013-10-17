برگزاری جشنواره طلای سیاه در صومعه سرا/ کشاورزان رغبت چندانی به زراعت نیشکر ندارند

نویسنده و مسئول طرح جشنواره طلای سیاه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زراعت نیشکر در شهرستان صومعه سرا سابقه دیرینه دارد اما در چهار دهه گذشته به دلیل رونق کشت برنج و زراعت درخت صنوبر، کشت نیشکر از یکصد هزار هکتار به 12 هکتار کاهش یافته است.

منیره سادات باقری افزود: نیشکر همه ساله در 12 هکتار از زمین های کشاورزی 12 روستای این شهرستان کشت و افزون بر20 هزار کیلوگرم شکر سیاه به ارزش اقتصادی یک میلیارد ریال تولید و به بازار مصرف عرضه می شود.

وی اظهارداشت: کشت نیشکر از محصولات عمده و شاخص منطقه صومعه سراست که به گیلکی آن را " شکر لوله " گویند و در دهه های اخیر سطح زیرکشت این محصول رو به کاهش گذاشته شده ولی تا حدود نیم قرن پیش از محصولات مهم این نواحی به شمار می آمد و کشت آن در میان کشاورزان این نواحی بسیار معمول بوده است.

کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم گفت: این گیاه سالها از محصولات بومی صومعه سرا به شمار می رفته و روستای " شکرباغان " که در 11 کیلومتری شمال این شهر در کنار مرداب واقع شده از جمله روستاهایی صومعه سرا است که فقط به کشت این محصول اختصاص داشته وجه تسمیه آن هم ظاهرا به همین اساس بوده است.

کشت نیشکر در گیلان غربی فقط مختص شهرستان صومعه سرا است

وی افزود: کشت این محصول امروزه در گیلان غربی فقط مختص شهرستان صومعه سرا است وهم اکنون منطقه کلیدبر صومعه سرا، ملاسرا، میانده، کلسر، راسته کنار، اسفند، سنگ جوب، پوستین سرا، پیشخان وغیره کاشت آن را برعهده دارند.

منیره سادات باقری اظهارداشت: سطح زیرکشت این محصول در صومعه سرا طی سالهای ( 71ـ 72 ) 50 هکتار و میزان تولید آن 500 تن بوده و در سال 75 سطح زیرکشت آن به 12هکتار و میزان تولید آن به 21 تن کاهش یافته است.

وی اذعان داشت: زراعت نیشکر در صومعه سرا به شغل فرعی و جنبی تبدیل شده است کشت این گیاه امروزه در استان گیلان بیشتر در انحصار شهرستان صومعه سرا است و در سالهای اخیر کشت آن به ندرت صورت گرفته و به تدریج در حال انقراض است.

کارشناس امور فرهنگی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی صومعه سرا گفت: زراعت نیشکر هم اکنون شغلی فرعی و جنبی در منطقه محسوب می شود و جزو افراد معدودی که به طور موروثی به این کار مبادرت می ورزند بقیه رغبت چندانی به کاشت این محصول ندارند.

وی افزود: اما سئوال اینکه چرا نیشکر با سابقه دیرینه کاشت در صومعه سرا امروزه در حال افول است؟ چرا کشاورزان رغبت چندانی به زراعت این محصول ندارند؟ در تحقیقات انجام گرفته دراین باره می توان گفت رونق کشت برنج و زراعت درخت صنوبر از جمله دلائل کاهش زراعت نیشکردر این شهرستان است.

منیره سادات باقری اظهارداشت: زراعت نیشکر باید در صومعه سرا گسترش یابداین منطقه پتانسیل و موقعیت ویژه ای برای توسعه این محصول با ارزش را دارد.

لزوم تشکیل تعاونی نیشکر کاران در صومعه سرا

وی با تصریح اینکه تشکیل تعاونی نیشکر کاران در صومعه سرا ضروری است، اظهارداشت: ایجاد صنایع تبدیلی صنعت نیشکر از راهکاری مناسب برای رونق کشت و زرع این محصول در صومعه سرا است.

نویسنده و مسئول طرح جشنواره طلای سیاه صومعه سرا عنوان داشت: شکر سیاه و شیره نیشکر به دلیل خاصیت طبی که دارد برای مداوای بیماری های عصبی، داخلی، یراق، فاویسم و کم خونی موثر بوده و تنها محصولی است که از سم و کود استفاده نمی شود.

وی بیان داشت: همه ساله کاشت نیشکر در اردیبهشت ماه آغاز و در اوایل دی ماه برداشت می شود.

منیره سادات باقری گفت: به هرحال اقتصاد این شهرستان بر پایه کشاورزی استوار است و محصولات مهم آن برنج، توتون، چای، ابریشم، صیفی جات، حبوبات و نیشکر است.

وی افزود: این شهرستان شامل سه شهر، سه بخش، هفت دهستان و 151 آبـادی بوده و مرکز آن شهر صومعه سرا است.

نویسنده و مسئول طرح جشنواره طلای سیاه اظهارداشت: شهرستان صومعه سرا با مساحتی حدود 632.6 کیلومتر مربع در 25 کیلومتری غرب رشت قرار دارد و جمعیت این شهرستان افزون بر 142 هزار و317 نفر است که 41 هزار و 231 نفر یعنی 30 درصد از جمعیت شهرستان را شهرنشینان و 101هزار و 156نفر یعنی 70 درصد از آن را روستانشینان تشکیل می دهند.

برپایی جشنواره محصولات بومی و محلی گامی محکم در بخش صنعت کشاورزی است

وی در ادامه به اهداف برگزاری این جشنواره اشاره کرد و گفت: برپایی جشنواره محصولات بومی و محلی گامی محکم در بخش صنعت کشاورزی است.

منیره سادات باقری افزود: استفاده از قابلیت‌ ها و توانمندی‌ های موجود بومی و محلی راهکاری مناسب برای کاهش آمار بیکاری در بین جوانان به شمار می‌ رود.

وی همچنین معرفی شکر سیاه در زمینه درمانی و دارویی، ارزش غذایی و اثرات روحی و روانی، توسعه اقتصادی روستا، ایجاد تشویق و حمایت از کشاورزان و مطرح کردن آن در منطقه، توسعه صنعت گردشگردی، توسعه صنایع تبدیلی شکر سیاه را از دیگر اهداف مهم این جشنواره عنوان کرد.

نویسنده و مسئول طرح جشنواره طلای سیاه اظهارداشت: برقراری ارتباط مناسب بین کارشناسان و مروجان کشاورزی، صادر کنندگان، محققان، استادان دانشگاه، مسئولان، هنرمندان، سینماگران و عکاسان و دیدار مردم به ویژه نسل جوان با این عزیزان،افزایش بهره وری از سطح زیر کشت و تاثیر گذاری آن بر زندگی مردم، معرفی جایگاه صنعتی دارویی و غذایی شکر سیاه، شناسایی شهرستان صومعه سرا به عنوان یکی از تولید کنندگان شکر سیاه در غرب گیلان و زنده نگه داشتن فرهنگ سیاه شکر به عنوان میراث ماندگار از اهداف مهم این طرح است.