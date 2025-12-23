  1. استانها
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۵۶

۳۱ وسیله نقلیه هنجار شکن در لامرد توقیف شد

لامرد- فرمانده انتظامی لامرد از اجرای طرح برخورد با رانندگان متخلف هنجارشکن و توقیف ۳۱ دستگاه وسیله نقلیه در این راستا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن امجدیان، گفت: در پی دریافت خبرهایی مبنی بر انجام حرکات نمایشی، لایی‌کشی، ایجاد آلودگی صوتی و رفتارهای هنجارشکنانه برخی از رانندگان خودرو و در ساعات پایانی شب در میادین اصلی این شهرستان، طرح برخورد با این افراد در دستور کار مأموران پلیس راهور قرار گرفت.

وی افزود: در اجرای این طرح ۳۱ دستگاه خودرو هنجارشکن، قانون گریز و مخل نظم و امنیت عمومی توقیف شدند.

فرمانده انتظامی لامرد تصریح کرد: از خانواده‌ها انتظار می‌رود نسبت به کنترل و رفت و آمد و رفتار فرزندان خود در جامعه نظارت بیشتری داشته باشند.

سرهنگ امجدیان گفت: اینگونه اقدامات پرخطر از سوی افراد قابل قبول نبوده و پلیس قاطعانه با رانندگان متخلف برخورد و اجازه نخواهد داد عده‌ای هنجارشکن مخل آرامش شهروندان باشند.

