۳۱ وسیله نقلیه هنجار شکن در لامرد توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن امجدیان، گفت: در پی دریافت خبرهایی مبنی بر انجام حرکات نمایشی، لاییکشی، ایجاد آلودگی صوتی و رفتارهای هنجارشکنانه برخی از رانندگان خودرو و در ساعات پایانی شب در میادین اصلی این شهرستان، طرح برخورد با این افراد در دستور کار مأموران پلیس راهور قرار گرفت.
وی افزود: در اجرای این طرح ۳۱ دستگاه خودرو هنجارشکن، قانون گریز و مخل نظم و امنیت عمومی توقیف شدند.
فرمانده انتظامی لامرد تصریح کرد: از خانوادهها انتظار میرود نسبت به کنترل و رفت و آمد و رفتار فرزندان خود در جامعه نظارت بیشتری داشته باشند.
سرهنگ امجدیان گفت: اینگونه اقدامات پرخطر از سوی افراد قابل قبول نبوده و پلیس قاطعانه با رانندگان متخلف برخورد و اجازه نخواهد داد عدهای هنجارشکن مخل آرامش شهروندان باشند.
