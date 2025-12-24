  1. استانها
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۰۷

بیش از ۷۰۰ وسایط نقلیه هنجارشکن در فارس توقیف شد

شیراز- رئیس پلیس راهور استان فارس از توقیف بیش از ۷۰۰ وسیله نقلیه متخلف هنجارشکن طی ۴۸ ساعت گذشته در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کورش کریمی گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوشمند کنترل و پایش ترافیک، شناسایی رانندگان دارای رفتارهای هنجارشکن و رصد تخلفات حادثه‌ساز که موجب برهم خوردن نظم و امنیت ترافیکی معابر می‌شود را در دستور کار قرار داده و با متخلفان به‌صورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

وی افزود: طی ۴۸ ساعت گذشته و با اجرای طرح انتظام‌بخشی و ایمن‌سازی ترافیک در سطح کلان‌شهر شیراز و سایر شهرهای استان فارس، ۵۸۰ دستگاه خودرو و ۲۰۱ دستگاه موتورسیکلت که رانندگان آن‌ها مرتکب تخلفات حادثه‌ساز شده بودند، پس از اعمال قانون به پارکینگ‌های توقیفی منتقل شدند.

رئیس پلیس راهور استان فارس ادامه داد: در همین مدت، ۴۱ فقره گواهینامه رانندگان هنجارشکن نیز به دلیل ارتکاب تخلفات پرخطر و تهدیدکننده ایمنی ترافیک ضبط شد.

سرهنگ کریمی با تأکید بر تداوم این‌گونه طرح‌ها، هدف اصلی پلیس را ارتقای ایمنی، کاهش سوانح رانندگی و ایجاد نظم و آرامش در معابر شهری و برون‌شهری عنوان کرد.

