بیش از ۷۰۰ وسایط نقلیه هنجارشکن در فارس توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کورش کریمی گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس با بهرهگیری از ظرفیتهای هوشمند کنترل و پایش ترافیک، شناسایی رانندگان دارای رفتارهای هنجارشکن و رصد تخلفات حادثهساز که موجب برهم خوردن نظم و امنیت ترافیکی معابر میشود را در دستور کار قرار داده و با متخلفان بهصورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
وی افزود: طی ۴۸ ساعت گذشته و با اجرای طرح انتظامبخشی و ایمنسازی ترافیک در سطح کلانشهر شیراز و سایر شهرهای استان فارس، ۵۸۰ دستگاه خودرو و ۲۰۱ دستگاه موتورسیکلت که رانندگان آنها مرتکب تخلفات حادثهساز شده بودند، پس از اعمال قانون به پارکینگهای توقیفی منتقل شدند.
رئیس پلیس راهور استان فارس ادامه داد: در همین مدت، ۴۱ فقره گواهینامه رانندگان هنجارشکن نیز به دلیل ارتکاب تخلفات پرخطر و تهدیدکننده ایمنی ترافیک ضبط شد.
سرهنگ کریمی با تأکید بر تداوم اینگونه طرحها، هدف اصلی پلیس را ارتقای ایمنی، کاهش سوانح رانندگی و ایجاد نظم و آرامش در معابر شهری و برونشهری عنوان کرد.
