ناهنجاری فرهنگی در شهربازی جنت شیراز؛چراغ خاموش نهادهای نظارتی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شامگاه چهارشنبه ۱۹ شهریور یک هفته پس از افتتاح شهربازی بوستان جنت، همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) و به بهانه جشن افتتاحیه، در محدوده شهربازی مراسم جشن صحنه‌ای و عمومی برگزار شد که متأسفانه سراسر هنجار شکنانه و در تضاد کامل با مبانی فرهنگ دینی - ایرانی بود.

روایت حاضران در آن مکان و قطعه فیلم‌های این جشن که در فضای مجازی دست به دست می چرخد، حضور انبوه کودکان معصوم در برابر رقص و پایکوبی خارج از عرف در شب میلاد پیامبر اسلام را نشان می‌دهد.

در شرایطی که مطابق قانون هر گونه اجرای عمومی و صحنه‌ای نیاز به کسب مجوز و ارائه برنامه از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی را دارد و همچنین بهره برداری شهربازی جنت به عنوان طرف قرارداد با شهرداری مکلف به پایبندی به موازین فرهنگی در مکان مورد اجاره است، به نظر می‌رسد رعایت هیچیک از این الزامات و قوانین برای بهره برداری خصوصی پارک مهم نبوده است.

شروع هنجارشکنانه بهره بردار باغ جنت نگرانی‌ها و سوالات بسیاری را ایجاد کرده است که شیوه و مسیر فرهنگی اداره بزرگترین شهربازی شیراز پس از این چگونه خواهد بود.

تقلیل اتفاقات به یک تخلف و اکتفا کردن به تذکر پذیرفتی نیست. قطعاً اگر عدول از قرارداد در حوزه درآمد و قرارداد مالی شهرداری رخ می‌داد پیمانکار مکلف به پرداخت جریمه شده و شهرداری قاطعانه و بدون انعطاف با آن برخورد می‌کرد.

انتظار این است که همه بندهای قرارداد از ارزش محتوایی و حمایتی یکسانی باید برخوردار باشند و از رعایت الزامات حوزه فرهنگ و موازین دینی با قدرت دفاع شود و بهره بردار بهای تخلف از قرارداد را بپردازد و با ایجاد بازدارندگی مانع تکرار مجدد آن شد.

جای خالی نظارت همه جانبه شورا

شورای اسلامی شهر شیراز به عنوان نهاد بالادستی و ناظر بر عملکرد شهرداری که به گفته رئیس آن حتی بر آب خوردن و نفس کشیدن شهرداری هم نظارت دارد، نمی‌تواند مشابه سایر شهروندان در نقش مطالبه گر ظاهر شده و اتفاقات رخ داده را محکوم کند، بلکه خود به عنوان صاحب مسئولیت باید پیگیر مطالبات شهروندان باشد.

ساکنین سومین حرم اهل بیت حق دارند بالاخره شمه ای از نظارت همه جانبه ای که رئیس شورا گزارش تفصیلی درباره آن ارائه داد به چشم ببینند.

با بهره بردار شهربازی جنت اتمام حجت شد

هومان معصومی، رئیس اداره سرمایه گذاری شهرداری شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: احداث شهربازی در بوستان جنت یک پروژه سرمایه‌گذاری بود که در منطقه ۴ شهرداری شیراز تعریف شد و پس از طی فرآیند قانونی به سرمایه گذار کنونی واگذار شد و از آنجا که شیراز در حوزه شهربازی ضعف داشت، قرارداد، صرفاً قرارداد سرمایه گذاری برای احداث شهربازی است.

وی با بیان اینکه بیش از یک هفته از افتتاح می‌گذرد و متأسفانه در یکی دو روز اخیر اتفاقاتی افتاده که از نظر ما تخلف از قرارداد است، ادامه داد: در قرار داد رعایت شئونات اسلامی و خودداری از هر گونه اقدامی که مخالف فرهنگ و مباحث دینی باشد پیش بینی شده است و مراسمی که در باغ جنت برگزار شد بدون هماهنگی شهرداری انجام شد.

معصومی با بیان اینکه ما تذکرات لازم را به بهره‌بردار دادیم و در چارچوب قرارداد هم برخورد خواهیم کرد، تاکید کرد: تذکر قاطع و آخر را به بهره بردار دادیم که اگر مجدد چنین اتفاقی تکرار شود از مبادی پیش بینی شده در قرارداد منجر به تعطیلی مکان خواهد شد.

رئیس اداره سرمایه گذاری شهرداری شیراز گفت: بخش خصوصی بهره‌بردار آن مکان است و برای هرگونه مراسم موظف بوده خودش نسبت به دریافت مجوز از مراکز ذی صلاح مثل ارشاد اقدام کند و اکنون یکی از مطالبات ما از بهره‌بردار شهربازی باغ جنت همین است که به عنوان کسی که محدوده پارک در اختیارش بوده باید رأسا برای دریافت مجوز اجرای صحنه‌ای از مراجع صدور مجوز اقدام می‌کرد و چرا بدون هماهنگی و بدون نظارت مراجع مسئول در این زمینه اقدام به برگزاری مراسم جشن کرده است.

وی ادامه داد: ما این مسائل را به بهره‌بردار گوشزد کردیم و اعلام کردیم شئونات فرهنگی خط قرمز ما است و موظف به رعایت بوده است.

معصومی گفت: خود ما در این باره مدعی هستیم چون در قرارداد تاکید لازم را داشته ایم.

رئیس اداره سرمایه گذاری شهرداری شیراز با بیان اینکه شهردار شیراز یک برخورد قاطع از ما خواسته است، گفت: با شهردار منطقه ۴ هماهنگ کرده ایم و تذکرات لازم را دادیم و قطعاً در چهارچوب قرارداد برخورد می‌کنیم. در مورد هنجارشکنی‌های ایجاد شده که در شأن شهر شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت نبوده نیز سایر مراجع دارای مسئولیت نیز باید ورود کنند.

معصومی گفت: شهرداری در این موارد بسیار حساس است و فرهنگ برای ما از درآمد مهم‌تر است

وی در پاسخ به این پرسش که منظور از برخورد در چهارچوب قرارداد چیست؟ و آیا هزینه تخلف از قرارداد را خواهد پرداخت، گفت: اگر مفادی از قرارداد رعایت نشود فرایندی برای آن پیش بینی شده است که می‌تواند حتی منجر به تعطیلی و فسخ قرارداد هم شود.

معصومی افزود: ما از ابتدا به ایشان اعلام کرده بودیم که محدوده مکانی که در اختیار دارد باید چهار چوب شئونات اسلامی در آن رعایت شود و نباید کاری مخالف شرع و فرهنگ انجام شود.

رئیس اداره سرمایه گذاری شهرداری شیراز تصریح کرد: شک نکنید که قاطعانه برخورد می‌کنیم. قرار بوده ما به بچه‌های شهر خدمات ارائه بدهیم نه اینکه آسیب بزنیم این موضوع خط قرمز ما است و تعارف هم نداریم و در صورت تکرار کل قرارداد تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

اجرای بدون مجوز تخلف است

پارسایی، سرپرست معاونت هماهنگی امور گردشگری و زائرین استانداری فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز بی اطلاعی از اتفاقات رخ داده، در خصوص نوع برخورد با چنین اتفاقاتی گفت: صدور مجوز اجراهای خیابانی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت می‌گیرد و اجرای بدون مجوز تخلف است.

وی افزود: با توجه به اینکه برنامه‌های فرهنگی را می‌توان حوزه استحفاظی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست، این امکان وجود دارد که این اداره کل مدعی و مطالبه گر موضوع از فرد متخلف شود.