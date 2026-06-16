تسریع در تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید صدرا رجایینسب رئیس با تاکید بر اینکه باید اطلاعرسانی درباره خودروهای رسوبی به نحو صحیح، کامل و از طریق رسانههای ملی و فضای مجازی انجام شود گفت: لازم است مالکان یا متصرفان قانونی از وضعیت خودروهای خود آگاه شده و از تبعات عدم مراجعه مطلع شوند.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی موظف است از تاریخ تعیینشده در برگ قبض پارکینگ و هنگام توقیف وسیله نقلیه، اطلاعات کامل شامل مشخصات وسیله نقلیه، زمان و علت توقیف، محل توقیف، مشخصات مأمور انتظامی توقیفکننده، مرجع صادرکننده دستور توقیف و شرایط و فرآیند ترخیص را در سامانه مربوط ثبت کند و متصدیان توقفگاهها نیز مکلف هستند اطلاعات کامل خودروهای توقیفی را در سامانه درج و بهروزرسانی کنند.
رئیس کل دادگستریفارس با بیان این مطلب که بر اساس مصوبه ابلاغی، در برگ قبض پارکینگ باید قید شود که در صورت عدم مراجعه مالک یا متصرف قانونی ظرف مهلت مقرر قانونی، خودرو یا موتورسیکلت به منزله مال رهاشده تلقی می شود تصریح کرد: باید به افراد ذینفع مفاد قانونی به صراحت ابلاغ شود و سپس اقدام قانونی در خصوص تعیین تکلیف و فرایند برگزاری مزایده و فروش انجام شود.
رجایی نسب در خصوص وسایل نقلیهای که به دلیل ارتکاب جرم توقیف شدهاند و ادامه توقیف آنها ضرورت ندارد نیز تأکید کرد: مقرر شد است تا پس از ارجاع موضوع به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی از طریق دادستانی مرکز استان، دستورات لازم جهت تعیین تکلیف نهایی و یا رفع توقیف صادر شود.
وی با بیان اینکه در فرآیند مزایده خودروها و سایر وسایل نقلیه توقیفی، کارشناسان موظف به تعیین قیمت دقیق و واقعی هستند تا از تضییع حقوق بیتالمال و مالکان جلوگیری شود. تاکید کرد: در صورت مراجعه مالک پس از فروش وسیله نقلیه، وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینههای قانونی به وی مسترد خواهد شد.
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