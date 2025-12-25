  1. استانها
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

جریمه‌های اشتباه دوربین‌های بلوار مدرس شیراز لغو شد

شیراز- رئیس پلیس راهور فارس گفت:نقص فنی در سامانه پایش تخلفات باعث ارسال پیامک جریمه برای برخی خودروها در بلوار مدرس شیراز شد که این جریمه ها سریعا با هماهنگی ستاد فرماندهی مرکز لغو گردید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کورش کریمی گفت: در پی اختلال و خرابی در سیستم‌های اعمال قانون در تعدادی از دوربین‌های بلوار مدرس شیراز به علت نقص نرم‌افزاری سامانه پایش تخلفات، از تاریخ ۱۵ آذر لغایت ۲۰ آذر برای برخی خودروها را با کدهای مختلف در جدول جرایم راهنمایی و رانندگی جریمه ثبت و پیامک اعمال قانون برای مالکان ارسال شد.

وی افزود: پلیس راهور استان فارس سریعاً با هماهنگی مرکز فراجا در تهران، مشکل فنی را برطرف کرد و مالکان وسایل نقلیه هیچ گونه نگرانی نداشته باشند، زیرا این اعمال قانون در سامانه اجراییات ثبت نشده است.

رئیس پلیس راهور فارس تصریح کرد: چنانچه مالکی پس از دریافت پرینت ریز خلافی مشاهده کند که اعمال قانون دوربین مذکور در بازه زمانی یادشده ثبت شده، می‌تواند به اداره اجراییات پلیس راهور استان فارس در خیابان تختی-خیابان راهنمایی مراجعه کند تا اعمال قانون اشتباه در کمترین زمان حذف شود.

