پرواز لامرد-کویت روی ریل استقبال؛ افزایش بار رایگان به ۳۷ کیلوگرم

سهراب عزیزی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: بیش از یک ماه از راهاندازی پروازهای مستقیم لامرد-کویت میگذرد و این مسیر هوایی با استقبال بسیار مطلوب مسافران روبهرو شده است.
وی افزود: در ابتدای آغاز پروازها، میزان بار رایگان مسافران ۲۳ کیلوگرم تعیین شده بود که با توجه به نیاز و رفاه مسافران، این میزان اکنون به ۳۷ کیلوگرم افزایش یافته است.
مدیر فرودگاه بینالمللی شهدای لامرد با اشاره به حضور مسافران خارجی در پرواز اخیر از کویت به لامرد گفت: در این پرواز ۲۳ مسافر خارجی حضور داشتند که ۱۶ نفر از آنان تبعه کشور کویت بودند.
به گفته عزیزی، مسافرانی از کشورهای سریلانکا، هند، قطر و فیلیپین نیز این مسیر هوایی را برای سفر خود انتخاب کردهاند.
وی استقبال از این پروازها را نشانهای از جایگاه رو به رشد فرودگاه لامرد در شبکه حملونقل هوایی منطقه دانست و تأکید کرد: تداوم و تقویت این مسیر میتواند نقش مهمی در توسعه ارتباطات هوایی و اقتصادی جنوب استان فارس ایفا کند.
