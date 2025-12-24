سد کوچری؛ پایان تشنگی و امیدی تازه برای آینده آب ساوه

خبرگزاری مهر، گروه استانها: پروژه آبرسانی به ساوه از سد کوچری بهعنوان یکی از مهمترین طرحهای زیرساختی استان مرکزی، در سالهای اخیر به کانون توجه مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس و دستگاههای تأمین مالی تبدیل شده است، این پروژه که با هدف تأمین پایدار آب شرب شهر ساوه و روستاهای مسیر تعریف شده، اکنون در مراحل جدی اجرا قرار دارد و مسئولان از پیشرفت فیزیکی قابل توجه، تخصیص منابع مالی و چشمانداز بهرهبرداری آن در صورت تأمین اعتبار خبر میدهند.
بهرهبرداری از پروژه سد کوچری، مشکل آب ساوه برای ۲۰ سال آینده به صورت پایدار حل میشود
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت طرح آبرسانی به ساوه اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه آبرسانی از سد کوچری به ساوه از سال ۹۳ کلید خورده بود و تا سال ۹۹ این پروژه مغفول مانده بود و هیچگونه پیشرفت فیزیکی نداشت.
وی ادامه داد: اکنون خوشبختانه عملیات اجرایی مرحله دوم طرح آبرسانی به شهر ساوه از سد کوچری در محدوده سلفچگان آغاز شده و این پروژه وارد فاز جدی اجرا شده است.
حجت الاسلام سبزی با بیان اینکه قرارگاه خاتمالانبیاء بهعنوان پیمانکار این طرح انتخاب شده است، گفت: قرارگاه خاتمالانبیاء پیمانکاری توانمند با سابقه اجرای پروژههای بزرگ ملی است و با تجربهای که دارد، با قدرت و بدون وقفه پای کار آمده و امیدواریم در سریعترین زمان ممکن شاهد بهرهبرداری کامل پروژه باشیم.
وی اظهار کرد: با اجرای کامل این طرح، علاوه بر تأمین آب شرب شهر ساوه، ۲۷ روستا در مسیر خط انتقال و همچنین تعدادی از روستاهای استان قم که در مسیر این خط قرار دارند، از آب شرب سالم، بهداشتی و با کیفیت بهرهمند خواهند شد.
نماینده ساوه و زرندیه در مجلس با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه گفت: طول کل خط انتقال این طرح حدود ۱۳۰ کیلومتر است که تاکنون نزدیک به ۷۰ کیلومتر آن اجرا شده و تاکنون با احتساب قیمتهای فعلی، حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال برای این پروژه هزینه شده است.
وی افزود: در کنار قرارداد اصلی با قرارگاه خاتم، با پیگیریهای انجامشده موضوع تأمین لوله نیز در دستور کار قرار گرفت و با استفاده از ظرفیت لولهسازی، از جمله پیگیریهایی که از اصفهان انجام میشود، تلاش داریم حداکثر تا یک سال آینده عملیات اجرایی این طرح را جمعبندی و تکمیل کنیم.
حجت الاسلام سبزی تصریح کرد: با بهرهبرداری از این پروژه، سالانه ۴۴۰ لیتر در ثانیه آب شیرین که حق و سهم مردم منطقه است به ساوه خواهد رسید و این مشکل اساسی مردم، دستکم برای ۲۰ سال آینده بهصورت پایدار حل خواهد شد.
پروژه راهبردی انتقال آب از سد کوچری
فرماندار ساوه هم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت پروژههای آب و فاضلاب این شهرستان اظهار کرد: امسال شاهد اجرای حدود ۴۷ کیلومتر خط لوله جدید در حوزه آب و فاضلاب شهرستان ساوه بودهایم که این میزان تقریباً با کل طول خطوط لوله نصب شده در تاریخ شهرستان برابری میکند و این موفقیت نشاندهنده عزم جدی مسئولان و همکاری مردم برای حل مشکلات تأمین آب و فاضلاب در سطح شهرستان است.
سید مهدی حسینی افزود: اجرای این خطوط جدید، تأثیر قابل توجهی بر کیفیت و پایداری شبکه توزیع آب دارد و بخش اعظمی از نقاطی که پیشتر با کمبود آب مواجه بودند، اکنون به شبکه پایدار و مدرن متصل شدهاند.
وی گفت: این پروژه به طول ۶۵ کیلومتر در حال اجرا است و با پیگیریهای مستمر نماینده مردم ساوه در مجلس و استاندار مرکزی، روند اجرایی آن به صورت جدی دنبال میشود.
فرماندار ساوه افزود: هدف اصلی این طرح، تأمین آب شیرین و با کیفیت برای شهروندان شهرستان و روستاهای مسیر است تا مشکلات کمبود آب در تابستانهای آینده به حداقل برسد.
حسینی با بیان اینکه پروژه انتقال آب از سد کوچری یک طرح ملی و استراتژیک برای شهرستان محسوب میشود، تصریح کرد: اجرای این خط انتقال، علاوه بر تأمین آب شرب، ظرفیت توسعه شهری و روستایی را نیز فراهم میکند و زمینه بهرهبرداری بهینه از منابع آبی موجود را ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: با اجرای این پروژه، دیگر نگرانی از بابت کمبود آب در بخشهای مختلف شهرستان وجود نخواهد داشت و آب سالم و پایدار در دسترس شهروندان قرار میگیرد.
فرماندار ساوه تاکید کرد: شتاب بخشی در اجرای این پروژه و همزمان کنترل و مدیریت مصرف آب، اولویت نخست فرمانداری در سال جاری و سالهای آتی است و هر گونه تأخیر در روند اجرایی پذیرفتنی نیست.
تکمیل طرح آبرسانی از سد کوچری به ساوه تا پایان سال آتی در صورت تأمین اعتبار
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پروژه آبرسانی به شهر ساوه از سد کوچری به عنوان بزرگترین و مهمترین پروژه آبی استان مرکزی در حال اجراست و در صورت تأمین منابع مالی، این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری کامل خواهد رسید.
حسین اسدی با تشریح پروژه آبرسانی از سد کوچری افزود: خط انتقال آب از سد کوچری به شهر ساوه دارای طول ۱۳۱ کیلومتر و از جنس لوله فولادی با قطر ۹۰۰ میلیمتر است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی با بیان اینکه اجرای این پروژه از سال ۱۳۹۳ آغاز شده است، تصریح کرد: طی حدود ۱۰ سال، تنها ۳۲ کیلومتر از این خط انتقال اجرا شده بود، اما در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بخش انتهایی پروژه به طول ۳۵ کیلومتر تحت عنوان طرح اضطراری آبرسانی به شهر ساوه اجرا شد.
اسدی، هدف از اجرای این طرح اضطراری را تأمین موقت آب شرب ساوه عنوان کرد و گفت: در این مسیر، تعدادی چاه جانمایی شد تا شرکت آب و فاضلاب بتواند بهصورت اضطراری آب مورد نیاز شهر ساوه را از این محل تأمین کند و همزمان ادامه عملیات اجرایی پروژه اصلی دنبال شود.
وی با اشاره به هزینههای انجامشده در این طرح اظهار کرد: برای اجرای این ۳۵ کیلومتر، حدود ۱.۲ همت هزینه شده و این در حالی است که اعتبار مصوب پروژه ۶۰۰ میلیارد تومان بود که به طور کامل جذب و هزینه شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی با اشاره به جلسات برگزارشده با نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسهای با حضور نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس، اعضای کمیسیون آب و کشاورزی مجلس و استاندار مرکزی، اعلام شد که حدود ۶۵ کیلومتر از خط انتقال باقی مانده و برای تکمیل آن حدود ۲.۵ همت اعتبار مورد نیاز است.
اسدی اظهار کرد: در این نشست مقرر شد در صورتی که نیمی از این اعتبار تأمین شود، شرکت آب منطقهای استان مرکزی آمادگی دارد پروژه آبرسانی سد کوچری به شهر ساوه را تا پایان سال ۱۴۰۵ به طور کامل تکمیل و به بهرهبرداری برساند.
ظرفیت تأمین آب ساوه با اجرای خط اضطراری افزایش یافت
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: اجرای پروژه خط اضطراری ظرفیت تأمین آب ساوه را حدود ۶۸۰ لیتر بر ثانیه افزایش داده و امکان عبور از پیک مصرف تابستان با حداقل تنش آبی فراهم شده است.
سعید سرآبادانی افزود: در این پروژه ۱۹ حلقه چاه حفاری و تجهیز شده و مدیریت هوشمند شبکه با نصب فشارشکنها و لاگرها باعث کاهش حدود ۱۰ درصدی مصرف آب شده است تا تکمیل خط اصلی انتقال آب کوثر، پروژههای اضطراری جدید برای جبران کمبود احتمالی آب ادامه خواهد داشت.
بارندگیها دبی ورودی سد الغدیر ساوه را تا حدودی افزایش داد
رئیس اداره بهرهبرداری از سد الغدیر ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تأثیر بارندگیهای اخیر بر وضعیت منابع آبی این سد گفت: بارشهای چند روز گذشته موجب افزایش قابل توجه دبی ورودی سد الغدیر شده است، اما مدیریت مصرف آب و صرفهجویی همچنان یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
جمال محمدی اظهار کرد: بررسیها و پیشبینیهای انجامشده در ماههای گذشته نشان میداد که در صورت تداوم شرایط خشکسالی، حدود نیمه آذرماه حجم مفید سد الغدیر به پایان میرسد و ناچار به استفاده از حجم مرده سد برای تأمین آب شرب شهر ساوه و مناطق تحت پوشش خواهیم شد.
محمدی افزود: به همین منظور و در راستای پیشگیری از بروز بحران، در اوایل آذرماه دو دستگاه پمپ و تجهیزات جانبی مورد نیاز توسط شرکت آب منطقهای مرکزی خریداری شد.
وی افزود: این تجهیزات دوازدهم آذرماه به اداره بهرهبرداری سد الغدیر تحویل داده شد و بلافاصله عملیات اجرایی ساخت سازه نگهدارنده و آمادهسازی محل نصب پمپها آغاز شد تا در صورت نیاز، امکان برداشت آب از ترازهای پایینتر مخزن سد فراهم شود.
محمدی ادامه داد: در هفدهم آذرماه و بهدنبال کاهش محسوس سطح آب پشت سد، دریچههای آبگیر موجود دیگر توان تأمین دبی مورد نیاز آب شرب که در آن مقطع زمانی حدود ۲۰۰ لیتر بر ثانیه بود را نداشتند، ازاینرو نصب پمپها در دستور کار قرار گرفت و با همت پرسنل سد، پمپها نصب شدند.
وی ادامه داد: با این حال، خوشبختانه عصر همان روز ۲ حلقه از چاههایی که بهتازگی توسط شرکت آب و فاضلاب حفر و تجهیز شده بودند، وارد مدار بهرهبرداری شد و با افزایش تأمین آب از منابع زیرزمینی، میزان برداشت آب شرب از سد به حدود ۱۰۰ لیتر بر ثانیه کاهش یافت.
رئیس اداره بهرهبرداری از سد الغدیر ساوه اظهار کرد: کاهش دبی خروجی سد، افت دمای هوا و بهتبع آن کاهش میزان تبخیر سطحی، در کنار افزایش هرچند محدود ورودی آب به مخزن سد در اثر بارندگیهای اخیر، موجب شد که تا این لحظه نیازی به استفاده عملیاتی از پمپها نباشد و شرایط مخزن سد در وضعیت پایدارتر قرار گیرد.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای افزایش ذخیره آب سد گفت: طی روزهای آینده دو اقدام مهم و مکمل از جمله انتقال کامل آب چاههای طرح اضطراری به شبکه تأمین آب شرب که در نتیجه آن، برداشت آب شرب از سد الغدیر به حداقل ممکن و حتی در مقاطعی به صفر خواهد رسید همچنین مسدود کردن سردهنه نهرهای سنتی کشاورزی بالادست سد در دستورکار قرار دارد.
محمدی اظهار کرد: علیرغم عدم نیاز آبی کشاورزان در زمستان، همچنان آب وارد این نهرها شده و باعث تلفات زیاد آب میشوند که مسدود کردن این سردهنهها باعث افزایش ورودی به سد خواهد شد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تداوم بارندگیها اظهار کرد: در حال حاضر و در پی بارشهای اخیر، دبی ورودی سد از حدود ۷۰ لیتر بر ثانیه به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر بر ثانیه افزایش یافته است که این موضوع نقش مهمی در بهبود نسبی وضعیت منابع آبی سد ایفا میکند و میتواند بخشی از نگرانیها برای تأمین آب در سال آینده را کاهش دهد.
وی تصریح کرد: از تیرماه تا اواخر آبان، دبی ورودی به سد بین ۱۰ تا ۳۰ لیتر بر ثانیه بوده است.
محمدی اظهار کرد: با وجود این افزایش ورودی و بهبود نسبی شرایط، بحران کمآبی همچنان یکی از چالشهای جدی منطقه است و عبور پایدار از این شرایط نیازمند همکاری همهجانبه شهروندان و بهرهبرداران در بخشهای مختلف شرب، صنعت و کشاورزی و رعایت اصول مصرف بهینه آب است.
تخصیص ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای خط انتقال آب سد کوچری
رئیس اداره امور مالیاتی ساوه نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پروژه «نشاندار کردن مالیات» در حوزه تأمین آب اظهار کرد: امسال یکی از پروژههای مهم تعریفشده در این بخش، خط انتقال آب از سد کوچری به ساوه است که با هدف تأمین پایدار آب شرب شهر و ارتقای زیرساختهای حیاتی منطقه در حال اجرا است.
عبدالرحمان ابوالقاسمی افزود: منابع حاصل از طرح «نشاندار کردن مالیات» بهصورت هدفمند برای پیشبرد این پروژه اختصاص یافته و این اقدام باعث میشود پروژههای زیرساختی مهم شهرستان با سرعت و شفافیت بیشتری اجرا شوند و هدایت مالیاتها به سمت پروژههایی مانند انتقال آب از سد کوچری، علاوه بر افزایش شفافیت هزینهکرد منابع، زمینه رضایتمندی عمومی و توسعه پایدار منطقه را فراهم میکند.
وی با اشاره به منابع مالی تخصیص یافته تصریح کرد: از محل مالیات تبصره ۱۰۰، حدود ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای خط انتقال آب از سد کوچری اختصاص یافته است، این منابع بهصورت هدفمند برای تسریع در اجرای پروژه هزینه میشود و انتظار میرود در بازه زمانی کوتاهی مراحل اجرایی این خط انتقال به پیشرفت چشمگیری دست یابد.
وی ادامه داد: اجرای این پروژه ضمن تأمین آب شرب سالم و پایدار، باعث ایجاد اشتغال در منطقه و ارتقای سطح خدمات شهری و روستایی خواهد شد و نقش مؤثری در توسعه زیرساختهای حیاتی شهرستان ساوه ایفا میکند.
رئیس اداره امور مالیاتی ساوه همچنین تصریح کرد: تخصیص منابع مالی از محل مالیاتهای وصولی و تبصره ۱۰۰ نشاندهنده توجه ویژه دولت و مدیریت مالیاتی به پروژههای زیرساختی و اولویتبندی صحیح منابع است.
