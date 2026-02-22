  1. استانها
  2. مرکزی
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۷

سرآبادانی: ۱۹ کیلومتر از شبکه آب ساوه اصلاح شد

سرآبادانی: ۱۹ کیلومتر از شبکه آب ساوه اصلاح شد

ساوه –مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی از تداوم نصب سیستم‌های کنترل هوشمند خبر داد و گفت: ۱۹ کیلومتر از شبکه آب شهرستان ساوه اصلاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سرآبادانی، پیش از ظهر یکشنبه در چهارمین نشست شورای حفاظت از منابع آب شهر سنان ساوه با اشاره به وضعیت گذشته شبکه آب این شهر گفت: پیش از اجرای بهره‌برداری جدید، وضعیت شبکه بسیار نامنظم بود و مدیریت هوشمند آن امکان‌پذیر نبود.

وی افزود: فشار آب در برخی نقاط شهر بسیار بالاتر از استاندارد بود و به صورت تقریبی ۱۵ درصد مناطق با فشار بیش از پنج بار مواجه بودند،همچنین ۴۸ درصد مناطق دارای فشار بین ۳.۵ تا پنج بار بودند که مشکلات جدی در مصرف و توزیع آب ایجاد می‌کرد.

سرآبادانی ادامه داد: در راستای اصلاح این وضعیت، طی سال‌های اخیر بیش از ۱۹ کیلومتر شبکه آب اصلاح، ۶۰۰ انشعاب بازسازی و حدود ۵۷ رشته خطوط انتقال مورد بازبینی قرار گرفته است.

وی گفت:علاوه بر آن، شیرهای فشارشکن جدید در نقاط کلیدی شبکه جانمایی و نصب شده‌اند و از ۶ شیر برنامه‌ریزی شده، تاکنون سه شیر نصب شده و مابقی نیز در اسرع وقت انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی ادامه داد: پس از اجرای این اقدامات، فشار در مناطقی که بیش از پنج بار بود به صفر رسیده و بخش‌های دارای فشار بین ۳.۵ تا پنج بار هدفگذاری شده تا به ۹ درصد کاهش یابد، این تغییرات تأثیر قابل توجهی در بهبود مصرف و مدیریت هوشمند شبکه آب خواهد داشت.

سرآبادانی همچنین با اشاره به نصب سیستم‌های کنترل هوشمند منابع آب گفت: طبق دستور وزارت نیرو، نصب ۳۵ دستگاه کنترل هوشمند در شهرها تا پایان سال ۱۴۰۵ ضروری است.

وی گفت: تاکنون ۱۸ دستگاه نصب شده که شامل پنج دستگاه در سال گذشته و ۱۳ دستگاه در سال جاری است و برنامه‌ریزی شده تا نیمه اول سال آینده، نصب این سیستم‌ها در شهر و روستا تکمیل شود، هرچند تلاش ما بر این است که فرآیند نصب زودتر به پایان برسد.

وی تصریح کرد: اجرای این اقدامات علاوه بر کاهش فشار اضافی، امکان مدیریت هوشمند منابع آب را فراهم کرده و به بهینه‌سازی مصرف آب در سطح شهر کمک می‌کند.

سرآبادانی تاکید کرد: روند نصب و راه‌اندازی سیستم‌های هوشمند با سرعت ادامه دارد و تمامی ظرفیت‌ها بکارگیری می شود که اهداف پیش‌بینی شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق شود.

کد خبر 6756717

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها