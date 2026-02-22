به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی پیش از ظهر یکشنبه در چهارمین نشست شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ساوه، با اشاره به وضعیت بارندگی در حوزه سد الغدیر گفت میزان بارندگی ثبتشده تا سوم اسفندماه حدود ۸۷ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد و در مقایسه با متوسط بلندمدت حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است.
وی افزود با وجود کاهش محدود بارش نسبت به سال قبل، میزان آورد رودخانهها به مخزن سد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۰ درصد کاهش یافته و این موضوع نشاندهنده تداوم شرایط کمآبی در منطقه است.
اسدی درباره پیشبینی وضعیت منابع آبی تصربح کرد: در صورت تداوم شرایط فعلی و نبود بارشهای مؤثر در ماههای پایانی سال آبی، شهرستان ساوه در سال آینده با محدودیت جدی در تأمین آب مواجه خواهد بود و مدیریت مصرف، بهویژه در بخش کشاورزی، ضروری است.
وی وضعیت منابع آب زیرزمینی در دشتهای ساوه و زرندیه را نگرانکننده توصیف کرد و افزود: افت سطح آبهای زیرزمینی به مرحله بحرانی رسیده و ظرفیت تأمین آب از این منابع بهشدت محدود شده است.
اسدی از اجرای برخی مصوبات جلسات گذشته خبر داد و گفت: با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی، دادستان و نمایندگان کشاورزان، حفاری و تجهیز شش حلقه چاه در منطقه آوه به عنوان اقدامات اضطراری انجام شده است، این چاهها تا پایان سال آماده بهرهبرداری خواهند شد و پیگیری تأمین اعتبارات لازم از طریق وزارت نیرو در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد با هماهنگی با فرماندار و تعامل با پیمانکاران، پروژه انتقال آب به پیشرفت قابل توجهی رسیده است، از ابتدای سال سعی شده برداشت از منابع آب کمتر باشد و مسیر انتقال آب از سد کوچری به شهرستان ساوه که شامل شهرهای گلپایگان، خوانسار، خمین، قم و ساوه میشود، در حال اجرا است.
اسدی درباره روند اجرای طرح انتقال آب
از سد کوچری به ساوه گفت: تاکنون حدود ۶۸ کیلومتر اجرا شده و ۶۳ کیلومتر دیگر باقی مانده است، مهمترین چالش پیشروی پروژه تأمین لولههای فولادی ۳۶ اینچ و منابع مالی اعلام شده است.
اسدی ادامه داد :از قرارداد اولیه ۱۵ کیلومتر لوله سبک استفاده شده و رایزنی برای تأمین حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان پیشپرداخت انجام شده است، در صورت تخصیص حداقل نیمی از اعتبار مورد نیاز، پروژه به بهرهبرداری خواهد رسید و مابقی اعتبار از طریق پیگیریهای بعدی تأمین میشود.
وی در خصوص مصرف آب در بخش کشاورزی گفت: مصرف آب در این بخش همچنان بالاست و توجه ویژهای لازم است، اگر آب کافی به کشاورزان داده نشود، تولید پایدار امکانپذیر نخواهد بود، بنابراین باید با ارائه راهکارها و مدیریت مصرف، به کشاورزان کمک شود.
اسدی افزود: اطلاعرسانی به کشاورزان و صدور پروانه اختیاری موجب شده نیاز به محدودیتهای بیشتر کاهش یابد و مصرف برق چاهها به شکل پایدار مدیریت شود.
