  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ دی ۱۴۰۴، ۶:۵۹

بحران جدید در اسرائیل؛ مقام امنیتی تل‌آویو استعفا کرد

در پی تشدید اختلافات داخلی در سرویس شاباک رژیم صهیونیستی معاون رئیس این سرویس استعفا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، دیوید زینی رئیس سرویس امنیت عمومی رژیم صهیونیستی موسوم به شاباک اعلام کرد که استعفای معاون خود را پذیرفته است.

بر اساس این گزارش، فعالیت معاون رئیس شاباک بعد از ۳۰ سال در این پست در آینده نزدیک به پایان می‌رسد.

رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که این استعفا در پی وقوع بحران بی اعتمادی میان وی و زینی صورت می‌گیرد.

روزنامه یدیعوت آحارانوت نیز نوشت که استعفای معاون زینی در پی اختلاف با وی مطرح شده است.

لازم به ذکر است که کابینه رژیم صهیونیستی در ۳۰ سپتامبر با تعیین زینی به عنوان رئیس شاباک با وجود مخالفت مسئولان سابق این سرویس موافقت کرد.

