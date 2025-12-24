به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با عقب نشینی از ادعای سابق خود مبنی بر باقی ماندن ارتش این رژیم در نوار غزه گفت که کابینه تل آویو قصد ساخت شهرک‌های صهیونیست نشین در این باریکه را ندارد.

عقب نشینی کاتز از سخنان سابق خود تنها چند ساعت بعد از مطرح شدن آنها در جریان مراسم امضای توافق ساخت هزار و ۲۰۰ واحد شهرکی جدید در منطقه اشغالی بیت ایل نزدیک رام الله صورت می‌گیرد.

منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی مدعی شدند که فشارهای آمریکا در پشت این عقب نشینی کاتز قرار دارد به طوری که یک مسئول آمریکایی مستقر در جنوب اراضی اشغالی گفت که آمریکایی‌ها با شنیدن این سخنان کاتز خشمگین شده و آن را در تضاد با طرح ترامپ دانستند.

کاتز روز گذشته مدعی شده بود که ارتش این رژیم هرگز از غزه عقب نشینی نخواهد کرد.

وی ادعا کرد: تل آویو هرگز از نوار غزه عقب‌نشینی نخواهد کرد و به جای شهرک‌هایی که در جریان عقب‌نشینی سال ۲۰۰۵ تخلیه شده بودند، پایگاه‌های جدیدی در شمال غزه احداث خواهد کرد.