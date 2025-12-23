حمدان: خلع سلاح مقاومت پروژه آمریکا و اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، «اسامه حمدان»، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، در گفتوگو با «المسیره» با رد هرگونه بحث درباره تحویل سلاح مقاومت تأکید کرد: سلاح مقاومت، سلاحی مشروع است و مادامی که اشغالگری ادامه دارد، این سلاح نیز وجود خواهد داشت.
وی با اشاره به نقش آمریکا در تحولات منطقه اظهار داشت: آمریکا بهدنبال تحمیل پروژه هژمونی خود بر منطقه است و در این مسیر، رژیم صهیونیستی را بهعنوان ستون اصلی این طرح در نظر گرفته است.
این مقام حماس افزود: بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، بهخوبی آگاه است که هسته اصلی پروژه آمریکایی، خلع سلاح منطقه بهگونهای است که هیچ سلاحی جز سلاح اسرائیل باقی نماند؛ مسئلهای که مستقیماً در خدمت تحقق آنچه «اسرائیل بزرگ» نامیده میشود، قرار دارد.
حمدان با هشدار نسبت به پیامدهای این رویکرد تصریح کرد: خلع سلاح مقاومت به معنای گشودن دروازهها برای بلعیدهشدن بخش گستردهای از اراضی امت اسلامی است و در نهایت، رژیم صهیونیستی را به مالک انحصاری سلاح در منطقه تبدیل خواهد کرد.
